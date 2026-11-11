Las lágrimas de Milei en la despedida de León XIV en Ezeiza, al cierre de su visita a Argentina

La jornada había comenzado en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde el papa escuchó a unos 70 internos

El presidente Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas, según el diario La Nación, durante la despedida del papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza, al cierre de una visita de cuatro días, la primera de un pontífice a Argentina en 39 años. El papa partió hacia Perú, segunda etapa de su gira sudamericana, tras celebrar su última misa en la Basílica de Luján.

Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, saludó al papa y a los obispos presentes y lo acompañó hasta la escalera del avión, un Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas. Cuando la aeronave aún esperaba para salir, los tres se fundieron en un abrazo, mientras tras un vallado un grupo de niños agitaba pequeñas banderas del Vaticano. El avión empezó a rodar a las 14.14.

Javier Milei in tears, absolutely balling his eyes out, thanking Pope Leo XIV for his visit, as he asks the Pope repeatedly to pray for him. This has been an incredibly well organised trip. Everyone involved should rightly be praised. Argentina you won. https://t.co/1vAO8wZqXp — Catholic Sat (@CatholicSat) November 11, 2026

Antes, en Luján, el papa se despidió ante los fieles. “Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, dijo. Las cifras oficiales difundidas por medios argentinos hablan de más de tres millones de personas en la misa, que no han sido verificadas de forma independiente. Al comenzar, depositó una Rosa de Oro, la máxima distinción honorífica que concede el Vaticano a los santuarios marianos, a los pies de la imagen de la Virgen. Según Infobae, dijo en su mensaje de despedida que el país “ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

La jornada había comenzado en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde el papa escuchó a unos 70 internos. “Espero llevarme el mensaje de que una nueva vida es posible”, dijo, según el portal MDZ.

La visita comenzó el domingo con un discurso ante las autoridades, con Milei presente, en el que el papa afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona”. El lunes celebró una misa en Palermo, con unos 2,5 millones de personas según las autoridades, y el martes otra en Córdoba, con unos 650.000, según El País. La visita estuvo precedida de tensiones entre el Gobierno y la jerarquía católica por la política de ajuste. Milei, que en el pasado criticó con dureza al papa Francisco, lo definió el domingo como “el argentino más importante de la historia”.

El papa llega esta noche a Lima, donde lo recibirá la presidenta Keiko Fujimori en la Casa de Gobierno. Entre el 13 y el 16 de noviembre visitará Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otros lugares, y regresará a Roma el 16.