Falklands: desfile para celebrar cumpleaños del Rey Carlos III

El evento tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en el Prado de la Victoria, de la capital Stanley

La Asamblea Legislativa, gobierno autónomo electo de las Islas Falkland informa que el desfile oficial para celebrar el cumpleaños de Su Majestad Rey Carlos III, tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en el Prado de la Victoria, de la capital Stanley.

El desfile estará formado hasta la hora 10:40, y el Gobernador de las Islas llegará a las 10:55.

La ceremonia incluirá un saludo con una salva de 21 cañonazos, izamiento del Pabellón Real, durante el cual el Gobernador cumplirá con el protocolo del Saludo Real.

Un destacamento de la Fuerza de Defensa de las Islas Falkland será parte del desfile. Representantes de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de las Islas Falkland también estarán presentes.

De acuerdo al comunicado de Sulivan House, sede de la Asamblea Legislativa, la ceremonia es una oportunidad para que el pueblo de las Falklands afirme su lealtad y devoción para con la Corona, a la vez de rendir honores a Su Majestad el Rey, cuya presencia estará simbolizada durante toda la ceremonia por el flamear del Pabellón Real.

Se invita cordialmente a los residentes de las Islas que asistan y observen el desarrollo de la ceremonia desde el Prado de la Victoria, y se les solicita que lo hagan no más alla de la hora 10:45.

Resulta apropiado lucir medallas en condecoraciones para la ocasión.

El comunicado lleva la firma de

Sulivan House, sede del gobierno electo autónomo de Falklands