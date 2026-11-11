Cientos de personas marchan en Gibraltar contra el centro de datos de Pelagos y piden transparencia

Manifestantes se concentraron el sábado en Casemates Square y marcharon por Main Street hasta Convent Place, donde entregaron una carta al ministro de Desarrollo Económico, Sir Joe Bossano

Unas 400 personas se concentraron a las 11:00 en Casemates Square, según GBC, mientras que los organizadores elevaron la cifra a cerca de 700. La marcha, convocada por el activista local Kaelan Joyce, recorrió Main Street hasta Convent Place, donde los manifestantes entregaron una carta con sus reclamos al ministro de Desarrollo Económico, Sir Joe Bossano.

Los carteles rechazaban el centro de datos y el vertido de aguas residuales sin tratar al mar, y cuestionaban las prioridades del gobierno en materia de vivienda y suelo público. Joyce dijo al Gibraltar Chronicle que, a su juicio, no hubo “ninguna consulta adecuada” sobre los rellenos ganados al mar ni sobre el centro de datos.

El proyecto de Pelagos

Pelagos Data Centres proyecta un campus de 250 megavatios (MW) sobre terreno ganado al mar en el puerto de Gibraltar. Se construiría en cinco fases entre 2027 y 2033. Es la mayor inversión por valor en la historia del territorio y aún requiere aprobación urbanística.

El gobierno respalda la iniciativa como un salto para diversificar la economía. La empresa sostiene que la planta operará al margen de la red eléctrica de Gibraltar, que de todos modos no tendría capacidad para abastecerla. También afirma que alcanzará emisiones operativas netas cero en 2030 con energías renovables y gas natural licuado. Prevé hasta 500 empleos durante la obra y unos 100 puestos permanentes. Bossano, por su parte, ha planteado que el proyecto permitiría importar electricidad desde el norte de África.

Espacio, energía y ruido

El Environmental Safety Group (ESG) y otras organizaciones comunitarias reclaman un escrutinio más estricto, evaluaciones de impacto ambiental independientes y transparencia sobre emisiones, origen del combustible y uso del suelo. El ESG respalda además una petición en línea contra el proyecto.

Los críticos sostienen que Gibraltar no tiene espacio para parques solares o eólicos de gran escala, por lo que el suministro continuo dependería de generación con combustibles fósiles. También preguntan de dónde saldría el agua para la refrigeración. Los manifestantes alertaron además sobre un posible aumento de la temperatura del agua en la zona.

El ruido es otra preocupación. Los opositores advierten que el zumbido constante de baja frecuencia típico de estas instalaciones podría llegar a las viviendas cercanas, porque el sonido rebota en la roca del Peñón en lugar de disiparse. Pelagos asegura que la generación propia y un diseño avanzado, con refrigeración por aire y líquido para reducir el consumo de agua, minimizarán el impacto ambiental local.

La densidad del territorio agudiza el debate. Gibraltar, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, tiene unos 6,8 kilómetros cuadrados. Cerca del 40% de esa superficie corresponde a la reserva natural de Upper Rock, donde la construcción está restringida. La mayoría de los residentes vive en el lado oeste de la península, y unos 15.000 trabajadores cruzan cada día desde España.

Respuesta del gobierno

El gobierno anunció esta semana que se reunirá con el grupo y responderá a cada uno de los puntos planteados. Coincidió en que el escaso suelo público debe usarse de forma responsable y en beneficio de la comunidad, y afirmó que su prioridad es destinarlo a vivienda para los gibraltareños.