Venezuela firma un memorando con ExxonMobil para el regreso de la petrolera, que salió en 2007

La firma se celebró en Caracas con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del presidente de ExxonMobil Upstream, Dan Ammann

Venezuela firmó el lunes un memorando de entendimiento con la petrolera estadounidense ExxonMobil con vistas a su regreso al país, del que salió en 2007 tras la nacionalización de los últimos yacimientos en manos privadas durante el Gobierno de Hugo Chávez. El documento no es un contrato y no se han divulgado cifras de inversión ni plazos.

La firma se celebró en Caracas con la presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del presidente de ExxonMobil Upstream, Dan Ammann. Rodríguez la calificó de “firma muy importante”, alcanzada tras “meses de negociaciones para un regreso efectivo” de la compañía, con sede en Houston. Explicó que el memorando abarca campos “marrones y verdes”, es decir, ya en producción y por desarrollar, con “miles de millones de barriles de reserva”, y afirmó que ExxonMobil cuenta con “la capacidad, la tecnología y la inversión necesaria”. Expresó también su deseo de que se traduzca “muy pronto en acuerdos concretos”.

Ammann señaló que el memorando es “un primer paso importante” en un proceso que espera que conduzca al regreso de la empresa. “Creemos que nuestras capacidades únicas, combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas, traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas”, afirmó.

El acercamiento contrasta con la posición que mantenía Rodríguez hace poco más de un año. En marzo de 2025, cuando era vicepresidenta de Nicolás Maduro, acusó a ExxonMobil de llevar “más de una década conspirando contra Venezuela” para socavar su integridad territorial y apropiarse de sus recursos.

Desde la salida de Maduro del poder tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, el presidente Donald Trump ha instado a las petroleras de su país a invertir en Venezuela. En abril, Rodríguez informó de reuniones con ExxonMobil y ConocoPhillips, entre otras empresas, después de que una reforma de la ley de hidrocarburos abriera el sector a la inversión privada y extranjera.