Unos 2,5 millones de personas asisten a la misa de León XIV en Buenos Aires, según las autoridades

Miles de fieles comenzaron a llegar el domingo por la noche a los alrededores del Monumento de los Españoles, donde se instaló el escenario, y muchos durmieron allí

Unos 2,5 millones de personas, según las autoridades locales, participaron el lunes en la misa que el papa León XIV celebró en los parques de Palermo, en Buenos Aires, la primera de un pontífice en Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987, en una homilía centrada en el papel de la familia. El diario El País la describió como la mayor convocatoria de su pontificado.

Miles de fieles comenzaron a llegar el domingo por la noche a los alrededores del Monumento de los Españoles, donde se instaló el escenario, y muchos durmieron allí. La multitud, que siguió la ceremonia a través de 33 pantallas gigantes desplegadas a lo largo de más de dos kilómetros, desbordó las calles cercanas en una jornada declarada feriado nacional. Entre las banderas argentinas se vieron también de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

El papa llegó a Palermo hacia las 11.30, tras visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad en las afueras de la capital. “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, dijo en su homilía. La familia ha sido, añadió, el lugar “donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”. Su recuerdo del papa Francisco, fallecido el año pasado, fue recibido con una larga ovación.

El presidente Javier Milei siguió la misa en primera fila, junto a altos funcionarios de su Gobierno. Según El País, cuando su imagen apareció en las pantallas se escucharon breves silbidos y abucheos en algunas zonas del parque. El domingo, en su primer discurso ante las autoridades, el papa había afirmado que “la economía debe estar al servicio de la persona”.

“En 1987 a Juan Pablo II no lo pude ver, así que a León no me lo quería perder”, contó Lidia, de 71 años, que llegó a las seis de la mañana desde el conurbano bonaerense. Sobre el discurso del domingo, dijo: “Fue muy realista su mensaje, contó todo lo que estamos viviendo”.

El papa viaja este martes a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10.00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. El Gobierno provincial espera más de un millón de personas y más de 2.000 autobuses con peregrinos. Después saludará desde el balcón del Arzobispado, como hizo Juan Pablo II en 1987, y se reunirá con religiosos en la Catedral. El miércoles celebrará una última misa en Luján antes de viajar a Perú.