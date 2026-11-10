Nicaragua: Ortega vuelve a aparecer tras 68 días y el Gobierno no informa de su salud

Ortega caminaba con lentitud y con aspecto debilitado, y la transmisión oficial evitó los primeros planos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en público el lunes por la noche, 68 días después de su última aparición, en un homenaje en Managua a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido gobernante. Fue su ausencia más larga desde que regresó al poder en 2007. El Gobierno nunca ha informado de su estado de salud ni explicado sus ausencias.

Ortega, que cumple 81 años este miércoles, acudió a la vieja Plaza de la Revolución acompañado de su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, que había anunciado el acto el domingo, de miembros de la Juventud Sandinista y de familiares. No pronunció un discurso. “Carlos, aquí están los jóvenes, los que jamás te olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales, hasta la muerte”, dijo en unas breves palabras. Según reportes de prensa internacional, caminaba con lentitud y con aspecto debilitado, y la transmisión oficial evitó los primeros planos.

Su última aparición había sido el 2 de septiembre, en un acto por el aniversario del Ejército. Su ausencia superó el récord de 61 días de 2024. Según un recuento del diario Confidencial, Ortega había aparecido solo 11 veces en lo que va de 2026, frente a una media de 26 entre enero y octubre de cada año de 2018 a 2025. En septiembre, la ceremonia de recepción de la antorcha centroamericana se celebró sin él ni Murillo, y en su lugar asistieron sus hijos Maurice y Camila Ortega Murillo.

Durante su ausencia, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que eliminó la vicepresidencia e instauró los “designados presidenciales”, veinte meses después de la reforma que creó la copresidencia. Analistas opositores la interpretaron como un intento de asegurar la continuidad del poder en la familia presidencial. También en ese periodo, Nicaragua rechazó recibir a Natasha Franceschi, la embajadora designada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y Washington llamó a consultas a su máximo representante en Managua, Elias Baumann, según El País. Ni Ortega ni Murillo han dado explicaciones públicas.