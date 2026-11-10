La Princesa Ana y figuras del deporte, presentes en la apertura oficial del Complejo Deportivo de las Falklands

Su Alteza Real la Princesa Real y el vicealmirante Sir Tim Laurence estarán presentes en la apertura de este martes.

El Gobierno de las Falklands y el Consejo Nacional de Deportes anunciaron con orgullo la apertura oficial del nuevo Complejo Nacional Deportivo de las Falklands, este martes 10 de noviembre, en presencia de Su Alteza Real la Princesa Real y del vicealmirante Sir Tim Laurence.

Entre las personalidades del mundo del deporte que asisten figuran Katie Sadlier, directora ejecutiva de Commonwealth Sport, y Andrew Inkster, presidente de la Asociación de los Island Games.

Otras figuras del deporte internacional hicieron llegar sus felicitaciones a las Falklands y al Consejo de Deportes por este largamente esperado impulso a la infraestructura destinada a la comunidad deportiva del archipiélago.

Lord Moynihan, medallista olímpico de plata en remo y presidente de la Asociación Olímpica Británica para Londres 2012, señaló: “nada podría darme mayor satisfacción que enterarme de la nueva instalación deportiva nacional allí. Lo especialmente impresionante es que va a abarcar tantos deportes, y ya hay muchísima actividad deportiva en las Falklands. Así que esta es una ocasión muy especial para mí, es una ocasión especial para la Asociación Olímpica Británica, y los felicito a todos”.

Asanka Gurusinha, cricketer de Sri Lanka campeón del mundo en 1996, expresó lo impresionado que estaba “de que hayan construido también un campo de cricket. La infraestructura cumple un papel fundamental en el desarrollo del deporte, y esta inversión va a ayudar a que todos los atletas rindan mejor y tengan el sueño de alcanzar sus metas. Espero poder visitar algún día este hermoso lugar y verlo con mis propios ojos”.

La baronesa Davies de Devonport, medallista olímpica de plata y campeona de natación en los Juegos de la Mancomunidad, ofreció sus “muchísimas felicitaciones por su fantástico nuevo complejo deportivo en las Falklands. Qué cosa más brillante han hecho. Los jóvenes necesitan el deporte más que nunca, necesitamos cuidarnos, necesitamos divertirnos, necesitamos despegarnos del celular. Les deseo lo mejor”.

Sophie Kurzman, joven promesa del seleccionado australiano de bowls, que compitió junto a las Falklands a comienzos de este año en Australia, dijo: “Abrir instalaciones como esta y apoyar a sus atletas es una de las cosas más fundamentales que un país puede hacer por sus deportistas y por sí mismo. Así que una felicitación enorme y sentida”.

El brigadier Charlie Harmer, comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, dijo haber “tenido el privilegio de practicar deporte en muchos lugares, pero poder hacerlo aquí, en el Complejo Nacional Deportivo, es un privilegio enorme para mí y también para el resto de mis efectivos, sean del Ejército, la Armada o la Real Fuerza Aérea. Tener la oportunidad de ser parte de esta comunidad y de seguir apoyando el desarrollo del deporte de las Falklands es muy, muy importante para nosotros”.

Numerosos jóvenes de las Falklands que compiten en el exterior y a nivel nacional también enviaron mensajes de felicitación a Stanley.

El Complejo Nacional Deportivo es un proyecto conjunto entre el Gobierno de las Falklands (FIG), el Consejo Nacional de Deportes y patrocinadores privados. Tras cinco años y medio de trabajo, representa la primera inversión de envergadura en instalaciones deportivas del archipiélago desde la construcción del Centro de Recreación y la Piscina de Stanley, hace unos 30 años, con los objetivos de largo plazo de garantizar el deporte para todos, alcanzar la excelencia deportiva y proteger y fortalecer la actividad.

El presidente del Consejo Nacional de Deportes, Mike Summers OBE, afirmó: “la creación del Complejo Nacional Deportivo ya ha posibilitado desarrollos adicionales como el campo de cricket y el Gold Centre de tiro con arco. El campo de césped sintético con iluminación artificial ya aporta mejoras significativas en la participación del fútbol juvenil, en el nivel general de destreza y en la incorporación del touch rugby. Esperamos con enorme expectativa el uso del nuevo pabellón deportivo para generar oportunidades en una amplia gama de actividades, existentes y nuevas, y para constituirse en un eje clave del desarrollo comunitario. Si bien la mejora de los activos y los resultados deportivos ha sido nuestro motor principal, este desarrollo ofrece además oportunidades significativas para quienes gestionan la salud de la población de las Falklands, con ejercicio adaptado a todas las edades y capacidades, y a todos los sectores de la sociedad. Es una inversión importante en el deporte, pero lo más importante de todo es que es una inversión en nuestra comunidad”.

Steve Dent, director de Desarrollo y Servicios Comerciales del FIG, se declaró “absolutamente encantado de ver al Complejo Nacional Deportivo abrir sus puertas. Es un desarrollo enormemente positivo para las Falklands y, sobre todo, para la próxima generación de jóvenes atletas. Va a ofrecer un abanico ampliado de oportunidades para que los jóvenes descubran nuevos deportes, desarrollen sus habilidades, se desafíen y alcancen todo su potencial. Me entusiasma ver la amplitud de oportunidades que creará esta instalación y el impacto positivo que tendrá sobre el deporte y la actividad física en nuestra comunidad durante muchos años”.

Marcus Morrison, gerente del Centro de Recreación de Stanley, dijo que “es increíblemente estimulante ver el Complejo Nacional Deportivo terminado y listo para abrir sus puertas a la comunidad. Como gerente, es un momento de orgullo ver una instalación que creará nuevas oportunidades para la gente de todas las Falklands y ayudará a satisfacer la creciente demanda de deporte y actividad física, complementando al ya popular Centro de Recreación de Stanley. Lo que más me entusiasma es el potencial de recibir equipos y atletas de todo el mundo, mostrando tanto nuestras ambiciones deportivas como el singular espíritu comunitario de las Falklands”.

Las instalaciones ahora disponibles contribuirán a la salud y el bienestar en el archipiélago, y al importante respaldo que las Falklands obtienen mediante su participación en competencias internacionales como los Island Games y los Juegos de la Mancomunidad.

El complejo abarca un campo de fútbol y rugby para todo clima con iluminación artificial; un centro cubierto para tiro con arco, bowls y redes de cricket; y un nuevo pabellón deportivo de 50 por 52 metros destinado a deportes existentes y nuevos, entre ellos hockey sobre hielo sintético, fútbol de salón, básquetbol, netball, vóleibol, tenis, tenis de mesa, levantamiento de pesas y escalada. Los estudios de ejercicio permitirán además practicar yoga, pilates, danza aeróbica y ballet, así como clases de spinning.

El pabellón deportivo incorpora también vestuarios, oficinas y depósitos, un entrepiso para espectadores y un espacio previsto para cafetería; el campo para todo clima cuenta con tribunas y servicios sanitarios.

Todas estas obras, salvo la supervisión de instalaciones especializadas, fueron ejecutadas por contratistas y proveedores locales.

El conjunto ya está dando frutos considerables, entre ellos una creciente asistencia juvenil, nuevos equipos femeninos y de niñas en varios deportes, y nuevas titulaciones y capacitaciones en distintas disciplinas.

El MLA Roger Spink, responsable de la cartera de Desarrollo y Servicios Comerciales, señaló: “la nueva instalación deportiva y el campo para todo clima financiados por el Gobierno de las Falklands, junto con los aportes considerables del sector privado que mejoraron sus prestaciones, y las empresas de las Falklands que participaron en la construcción, muestran lo que puede lograrse con trabajo en equipo. La construcción, encabezada por el presidente del NSC y su equipo, brindará una gama de instalaciones de primer nivel para una amplia variedad de deportes en nuestra comunidad, mejorando la salud física, la resiliencia mental y la conexión social. Estoy seguro de que reflejo el sentir de toda la comunidad al decir lo contentos que estamos de poder dar la bienvenida nuevamente a Su Alteza Real y a Sir Tim a las Islas para esta apertura oficial”.

El Complejo Nacional Deportivo contribuirá en gran medida a dar a los deportistas de las Falklands las condiciones adecuadas para disfrutar de una amplia gama de deportes y programas de ejercicio, y para prepararse mejor de cara a los eventos internacionales.