La princesa Ana llega a las Falklands/Malvinas e inaugurará el nuevo complejo deportivo nacional

princesa Ana

La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, llegó el lunes a las Falklands/Malvinas junto a su marido, el vicealmirante Tim Laurence, en el inicio de una visita que la llevará después a las Georgias del Sur, y entre otros actos inaugurará oficialmente el nuevo Complejo Deportivo Nacional de Stanley.

“Es maravilloso tener a Su Alteza Real de vuelta en las Falklands”, afirmaron los miembros de la Asamblea Legislativa en un comunicado de bienvenida. “Estamos encantados de que tengan la oportunidad de ver el progreso logrado en las islas desde su última visita, en 2022.” Durante su estancia, la princesa se reunirá con miembros de la comunidad y visitará el faro de Cabo Pembroke y Tussac House, además de asistir a una recepción en la Government House.

La visita, que se prolongará hasta el 20 de noviembre, se enmarca en su papel de patrona del South Georgia Heritage Trust, que trabaja en la protección del patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur, donde rendirá homenaje al explorador Ernest Shackleton.

El Palacio de Buckingham presenta el viaje como una visita patrimonial y conmemorativa, aunque coincide con una semana clave en la disputa por las islas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebra este martes y miércoles en Hamburgo la audiencia sobre la solicitud argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y la Cámara de Diputados argentina prevé debatir el jueves la ley de defensa de la soberanía. Argentina reclama la soberanía de las Falklands/Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.