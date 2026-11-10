El Complejo Deportivo de las Falklands, esfuerzo conjunto del Gobierno y empresas del sector privado

Algunas de las numerosas empresas del sector privado que contribuyeron al Complejo Deportivo.

La apertura del nuevo Complejo Nacional Deportivo multidisciplinario de las Falklands lleva a la comunidad del archipiélago a reflexionar sobre el esfuerzo conjunto que permitió concretarlo.

El Consejo Nacional de Deportes (NSC) ejecutó el proyecto como un servicio a la comunidad, sin cobrar honorarios; el Gobierno de las Falklands aportó el financiamiento para el diseño, la contratación y la construcción, complementado con donaciones importantes de empresas del sector privado. Los accesos, el estacionamiento y los servicios fueron provistos por el FIG mediante un contrato aparte.

Se contrató a la empresa local de diseño Ajax Ltd. para brindar servicios de diseño e ingeniería, que a su vez subcontrató los servicios de arquitectura, diseño y asistencia al proyecto a Arch Henderson Ltd, de Aberdeen.

Se estima que el complejo costó en torno a los £5 millones.

El NSC cuenta con un único empleado rentado a tiempo parcial para los servicios de gestión del proyecto, y el Directorio de Proyecto del NSC supervisó la obra, articulando cuando fue necesario con el Comité Conjunto de Supervisión del FIG. La empresa local SG Accounts presta los servicios de contabilidad del proyecto. Todas las obras, salvo la supervisión de instalaciones especializadas, fueron ejecutadas por contratistas y proveedores locales.