Veteranos de 1982 desfilan en Londres y las Falklands honran a sus caídos en el Domingo del Recuerdo

La comunidad de las Falklands rindió homenaje el domingo en Stanley a los caídos en conflictos armados, en la ceremonia del Domingo del Recuerdo, mientras en Londres numerosos veteranos británicos de la guerra de 1982 desfilaron en los actos centrales de la conmemoración.

En Stanley, durante la ceremonia celebrada ante la Cruz del Sacrificio, se leyeron los nombres de los caídos, se guardaron dos minutos de silencio y depositaron ofrendas florales la gobernadora, el comandante de las Fuerzas Británicas en las islas, el miembro de la Asamblea Legislativa Lewis Clifton, en nombre de la comunidad, y representantes de organizaciones militares y de veteranos, según la televisión local, FITV.

En Londres, la oficina del Gobierno de las Falklands en el Reino Unido celebró la presencia de numerosos veteranos de 1982 en el desfile. “Seguimos enormemente agradecidos a todos los veteranos de las Falklands por su servicio y sacrificio durante la liberación de nuestras islas en 1982”, escribió en sus redes sociales. La semana pasada, el representante del Gobierno de las islas ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, había colocado una cruz conmemorativa en el Jardín del Recuerdo de la Cámara de los Comunes.

En el norte de Inglaterra, el líder del ayuntamiento de Burnley, Afrasiab Anwar, retiró en vísperas de la conmemoración una moción, presentada en septiembre, que respaldaba el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación y homenajeaba a los militares británicos que combatieron en 1982, entre ellos vecinos de la ciudad. La iniciativa había sido criticada por el partido Reform UK, que acusó a Anwar de oportunismo político. “No es apropiado causar ningún problema con la ceremonia del Recuerdo, y por respeto a nuestros veteranos, retiro esta moción”, explicó Anwar, que dijo haber recibido el agradecimiento de un exmiembro del Gobierno de las islas.

El Domingo del Recuerdo, que se celebra el segundo domingo de noviembre, homenajea a los militares británicos y de la Mancomunidad caídos en conflictos desde la Primera Guerra Mundial. La guerra de 1982 dejó 255 militares británicos, tres habitantes de las islas y 649 militares argentinos muertos.