Llega a las Falklands el primer avión Islander fabricado íntegramente en el Reino Unido

El Servicio Aéreo del Gobierno de las Falklands (FIGAS) recibe este lunes un nuevo avión Islander, el VP-FTS, el primero de este modelo ensamblado íntegramente en el Reino Unido, que llega a Stanley procedente de Punta Arenas, en Chile, tras un vuelo de entrega de casi tres semanas.

Su aterrizaje está previsto hacia las 14.30, después de sobrevolar el puerto de Stanley y el aeródromo.

El aparato fue construido desde el nivel de componentes en la planta de Britten-Norman en Bembridge, en la isla de Wight, lo que supone el regreso de la fabricación civil completa del Islander al Reino Unido, según el Gobierno de las islas.

Realizó su primer vuelo el 3 de septiembre y fue entregado el 8 de octubre al jefe de pilotos de FIGAS, Troyd Bowles. Salió del Reino Unido el 20 de octubre, equipado con tanques de combustible adicionales, y voló por Islandia, Groenlandia, Estados Unidos y toda América del Sur hasta llegar al archipiélago.

“Los Islander siguen siendo el avión más adecuado para las operaciones de FIGAS. Se adaptan bien a nuestras pistas cortas, ofrecen una carga útil práctica y son conocidos por nuestras tripulaciones e ingenieros”, afirmó el gerente general del servicio, Duane Stewart. El miembro de la Asamblea Legislativa responsable de Servicios Comerciales, Roger Spink, destacó que la flota aérea es “un vínculo vital” para las zonas rurales de las islas.

FIGAS opera aviones Islander desde hace más de cuatro décadas, en pistas cortas de césped y grava, con vuelos de pasajeros, carga y correo entre los asentamientos, además de evacuaciones médicas, vigilancia ambiental y vuelos chárter.