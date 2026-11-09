Hallan una bóveda blindada oculta en una casa de Peña construida con préstamos de Ueno Bank

El allanamiento se enmarca en la causa por la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio

Fiscales y policías paraguayos allanaron el domingo una residencia del expresidente Santiago Peña en Ciervo Cuá, en el distrito de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, construida con préstamos de Ueno Bank. Según los diarios ABC Color y Última Hora, hallaron detrás de una pared falsa una bóveda blindada que no pudieron abrir. La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque su comunicado no menciona la bóveda, cuyo contenido se desconoce.

Según ABC, la comitiva encontró una puerta oculta en una de las habitaciones que da acceso, a través de un pasillo, a una bóveda blindada con un sistema de seguridad de nivel 7, que requiere varias llaves para abrirse: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, un código y llaves de seguridad. Pese a la destitución de Peña, personal del Regimiento Escolta Presidencial seguía el domingo a cargo de la seguridad de la vivienda, su residencia de verano.

La construcción de la casa costó unos 7.700 millones de guaraníes, cerca de 1,3 millones de dólares. Según el escrito de imputación, el 13 de mayo de 2024, ya como presidente, Peña recibió de Ueno Bank dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, unos 600.000 dólares, con cuotas mensuales de unos 239 millones, casi seis veces su salario. La Fiscalía calcula el perjuicio total de la causa en 809,5 millones de dólares.

El allanamiento se enmarca en la causa por la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor, por la que Peña fue imputado el sábado. El juez Humberto Otazú ordenó ese mismo día su prisión preventiva, que cumple en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, por considerar que existe peligro de fuga. La Fiscalía sostiene que, durante su mandato, Ueno recibió cuantiosos depósitos de entidades públicas mientras concedía créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios, el Grupo Vázquez. Peña, que fue accionista del grupo controlador del banco hasta 2025, se declara inocente. Ocho directivos de la entidad están detenidos.

El nuevo presidente, Pedro Alliana, ordenó el domingo que los afectados por el cierre del banco no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de la crisis, e informó de que casi 1,2 millones de ahorristas ya han recuperado sus depósitos, por un total cercano a 158 millones de dólares. La devolución continuará a lo largo de la semana.