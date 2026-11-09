Ahorros perdidos y confianza rota: cómo viven los afectados por el cierre de Ueno Bank

Peña había defendido en varias ocasiones la solidez del banco, del que fue accionista, y había atribuido las denuncias de irregularidades a campañas de algunos medios

Para casi tres millones de paraguayos, el 3 de noviembre comenzó con un mensaje en la pantalla del teléfono: “No podemos mostrar su saldo”. Esa madrugada, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank por un problema crítico de solvencia y congeló sus depósitos. Una semana después, con el presidente Santiago Peña destituido y en prisión preventiva, muchos afectados siguen sin acceso a su dinero y aseguran haber perdido también la confianza en las instituciones.

Marlyn López, docente universitaria de 43 años, vive en Piribebuy, a unos 75 kilómetros de Asunción. Aquella mañana iba a cargar combustible pagando con la aplicación del banco, donde tenía su salario recién cobrado y algunos ahorros, unos 24 millones de guaraníes, cerca de 3.800 dólares. Solo le quedaban 30.000 guaraníes en efectivo, unos 5 dólares. “Me quedé sin nada, al igual que casi tres millones de personas”, contó al diario El País. Ha sobrevivido gracias a compañeros de trabajo que le transfirieron dinero sin que lo pidiera. Las autoridades aseguran haber pagado un anticipo a la mitad de los ahorristas, pero a ella aún no le ha llegado ningún aviso. “No solamente he perdido el dinero. También he perdido la fe en las autoridades, en las instituciones del Estado que debían controlar el sistema financiero. Yo les creía cuando decían que todo estaba bien”, afirmó.

Peña había defendido en varias ocasiones la solidez del banco, del que fue accionista, y había atribuido las denuncias de irregularidades a campañas de algunos medios. La Fiscalía investiga un presunto esquema de préstamos sin garantías a empresas del Grupo Vázquez, propietario de la entidad, que tenía unos 850 millones de dólares en depósitos públicos.

Rubén Causarano, de 48 años, es herrero, mecánico, apicultor y vende comida en un carrito en una esquina de Asunción. Tenía en Ueno unos 5 millones de guaraníes, cerca de 800 dólares, y aquel martes necesitaba enviar dinero a su hija para que viajara a estudiar. Como siempre pagaba con tarjeta o transferencias, no tenía efectivo: rompió la alcancía en la que sus hijas guardaban monedas para poder cargar combustible y llevarla hasta el autobús. Después trabajó horas reparando vehículos para cobrar en efectivo. “Me queda el miedo de que nos vuelvan a joder. Vamos a tener que volver a la antigua tradición de nuestras abuelas, de guardar nuestra plata bajo el colchón”, dijo.

“Estos políticos son unos bandidos, no puede ser que por toda su codicia hayan dejado a medio país sin el dinero para el día a día, sin comida, sin medicinas”, añadió Causarano, que tampoco ha recibido aún aviso de devolución. “Ahora al presidente lo echaron, varios tipos están presos, pero los que se quedan en su lugar son igual de bandidos. ¿Cómo creerles?”

El nuevo presidente, Pedro Alliana, ha prometido que todos los afectados recuperarán sus ahorros. Los clientes con saldos pequeños comenzaron a cobrar, y la devolución se ampliará hasta un máximo inicial de 40 salarios mínimos, unos 19.300 dólares.