León XIV se despide de Uruguay con un llamado a buscar “a los que se han alejado” de la Iglesia

La de León XIV fue la primera visita de un papa a Uruguay en 38 años, desde la de Juan Pablo II en 1988

El papa León XIV cerró el domingo su visita a Uruguay con una misa ante unos 30.000 fieles en la ciudad de Florida, en la que llamó a los católicos a salir al encuentro de quienes se han alejado de la Iglesia en el país más laico de América del Sur, y viajó después a Buenos Aires, segunda escala de su gira por la región.

“No podemos esperar siempre a que quienes se han alejado regresen por sí solos. Uruguay, ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”, dijo el pontífice en el momento más enérgico de su homilía, celebrada frente al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en el día de su fiesta. “No hay que tener miedo de decir que son cristianos”, añadió, en un mensaje centrado también en el papel de las madres y las abuelas en la transmisión de la fe.

La de León XIV fue la primera visita de un papa a Uruguay en 38 años, desde la de Juan Pablo II en 1988. En poco más de dos días, el pontífice defendió el humanismo y advirtió sobre los riesgos de la tecnología, pero también cuestionó las leyes uruguayas de aborto y de eutanasia en su discurso ante las autoridades en Montevideo. El sábado celebró una misa ante unos 30.000 fieles en Paysandú, donde destacó el mate como símbolo de unión y el puente que une la ciudad con Argentina como llamada al diálogo; visitó el barrio de Casavalle y la Universidad Católica, y encabezó una vigilia ante unas 60.000 personas en el Estadio Centenario.

La visita hizo visible la fe de algunos dirigentes políticos. “Hay que cuidar al cuerpo pero también al alma”, dijo el presidente del gobernante Frente Amplio, Fernando Pereira. Juan Martín Fernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano, destacó que el papa “se ha enfrentado a líderes como Donald Trump y ha cuestionado a Israel por Gaza”, y ha refrendado “la opción por los pobres”. “Uruguay es el país más laico, pero contamos con su presencia en la tradicional peregrinación de la Virgen de los 33, y es un acontecimiento que se da muy de vez en cuando”, afirmó el intendente de Florida, Carlos Enciso.

En Buenos Aires, el papa tiene previsto rendir homenaje al general José de San Martín, reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y pronunciar un discurso ante las autoridades en el Palacio Libertad. Será la primera visita de un papa a Argentina desde 1987.