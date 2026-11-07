León XIV inicia su gira en Uruguay: elogia el Mercosur y la paz, y cuestiona el aborto y la eutanasia

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El papa León XIV llegó el viernes a Montevideo, primera escala de su gira por América del Sur, y en su discurso ante las autoridades uruguayas elogió el Mercosur, la convivencia y el cuidado del medio ambiente, pero también defendió la vida “incluso de la que crece todavía en el seno materno” y cuestionó la eutanasia, en un país donde ambas prácticas son legales y que se considera el más laico de la región.

El avión del pontífice aterrizó a las 16.19 en el aeropuerto de Carrasco, donde lo recibieron el presidente, Yamandú Orsi, y el cardenal arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. León XIV recorrió en papamóvil la rambla hasta la Plaza Independencia, acompañado por unos 3.000 voluntarios, recibió la llave de la ciudad y visitó el Cabildo y la Catedral. Orsi le dio la bienvenida a una región “donde no hay guerras entre países”, lo llamó “querido amigo” y destacó que en Uruguay los expresidentes se sientan juntos “en paz y alegría”. Asistieron a la ceremonia los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, y Lucía Topolansky, viuda del expresidente José Mujica.

En su discurso, el papa retomó las ideas de Francisco sobre el bien común y el cuidado de los recursos naturales, y valoró la transformación de la matriz energética uruguaya. Destacó la importancia de la paz y del diálogo para resolver las diferencias, y elogió el papel del Mercosur, el bloque que Uruguay integra con Argentina, Brasil y Paraguay. “La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay”, afirmó.

León XIV abordó también los temas más sensibles para el país. Defendió la vida desde la concepción, en alusión al aborto, legal en Uruguay desde 2012, y a la eutanasia, aprobada en 2025. “Todos merecen recibir [cuidados] hasta el final natural de la vida”, dijo. Se refirió asimismo a la alta tasa de suicidios: “Nadie debería sentirse ajeno entre los suyos ni pensar que su ausencia importa más que su presencia”. Y señaló que la laicidad no implica que la religiosidad deba quedar recluida en la vida privada.

Uruguay separó la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1919. Solo el 36% de los uruguayos se define como católico, según el Latinobarómetro, y uno de cada diez de ellos se considera practicante. Una encuesta de Usina de Percepción Ciudadana indica que el 37% de los uruguayos da importancia a la visita y el 63% poca o ninguna.

El papa celebrará el sábado una misa en Paysandú, visitará el barrio montevideano de Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay y encabezará una vigilia en el Estadio Centenario. El domingo oficiará una misa en Florida, ante el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, y viajará a Buenos Aires. Tras su paso por Argentina y Perú, regresará a Roma el 16 de noviembre.