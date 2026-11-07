La princesa Ana llegará a las Falklands/Malvinas la víspera de la audiencia de Hamburgo

El palacio presenta el viaje como una visita patrimonial y conmemorativa

La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, visitará las Falklands/Malvinas y las Georgias del Sur a partir del lunes 9 de noviembre, la víspera de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebre en Hamburgo la audiencia sobre la demanda argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, según anunció el Palacio de Buckingham.

La visita, que se prolongará hasta el 20 de noviembre, se enmarca en su papel de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización que trabaja en la protección del patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur. La princesa, que viajará con su marido, el vicealmirante Tim Laurence, comenzará con una serie de actos en las Falklands: se reunirá con miembros de la comunidad, visitará el faro de Cabo Pembroke, Tussac House y el recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional, y asistirá a una recepción en la Government House de Stanley.

En las Georgias del Sur, un territorio sin pobla. ción civil permanente, conocerá el trabajo del fideicomiso, se reunirá con personal del British Antarctic Survey y del Gobierno del territorio y rendirá homenaje al explorador Ernest Shackleton (1874-1922), que navegó unos 1.500 kilómetros en un bote salvavidas hasta la isla para buscar ayuda para su tripulación, atrapada por el hielo en la Antártida.

El palacio presenta el viaje como una visita patrimonial y conmemorativa. Su calendario coincide, sin embargo, con una semana clave en la disputa por las islas: el tribunal de Hamburgo escuchará a Argentina y al Reino Unido el 10 y 11 de noviembre, y la Cámara de Diputados argentina prevé debatir el 12 la ley de defensa de la soberanía, que endurece las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago. Argentina reclama la soberanía de las Falklands/Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.