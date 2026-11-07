Falklands, programa para el Domingo Día del Recuerdo

El gobierno electo y autónomo de las Islas Falkland anunció los arreglos para el domingo 8 de noviembre 2026, oficialmente identificado como el Día del Recuerdo. Fecha en la cual se cumple el Servicio Anual Recordatorio, en esta oportunidad para conmemorar el 108 aniversario del Fin de la Primera Guerra Mundial, y que en el Reino Unido y la Mancomunidad Británica se cumple en el segundo domingo del mes once del año.

El Servicio Recordatorio en Falklands comenzará el domingo en la catedral de la capital Stanley, a partir de las 09:30 con la asistencia del Gobernador de las Islas, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas, la Administradora Ejecutiva del gobierno de las Islas, Veteranos tanto residentes como visitantes, junto a alto oficiales de las Fuerzas Armadas.

El Servicio religioso será liderado por el Reverendo Hayle Argles-Grant y ministros de otros credos religiosos. Durante el Servicio en la Catedral tendrá lugar una recolección en favor de la Campaña de la Amapola, símbolo del conflicto y fraternidad. Se espera que todos los concurrentes se encuentren en sus lugares no más allá de las 09:15, y serán distribuidos en base al orden de llegada.

Sobre las 10:30 tendrá lugar una parada militar con destacamentos de la Royal Navy, Ejército, Royal Air Force, Fuerza de Defensa de las Falklands, Asociaciones y Veteranos, tanto residentes como de visita, los cuales marcharan a lo largo de Ross Road East (costanera) y se colocaran en formación frente a la Cruz del Sacrificio, junto al cementerio local. Organizaciones Juveniles también se sumarán a la ceremonia.

Desde ya se anuncia que el flujo de tránsito en la zona será limitado para facilitar el desfile.

Sobre las 10:48, el Gobernador Colin Martin-Reynolds CMG, legislador electo del gobierno autónomo, MLA Lewis Clifton OBE y el Comandante de las Fuerzas Británicas, Brigadier Charlie Harmer arribarán a la Cruz del Sacrificio donde se realizará un breve servicio religioso y se leerá el Cuadro de Honor, seguido de dos minutos de silencio en torno a las 11:00.

A continuación el Gobernador, MLA Clifton y el Comandante de las Fuerzas Británicas depositaran sendas ofrendas florales. Todos aquellos que así lo deseen pueden hacerlo a continuación.

Por tratarse de una conmemoración importante, se espera que el mayor número posible de integrantes de la comunidad asista al Acto Recordatorio y honren y recuerden a todos aquellos que brindaron sus vidas para la paz y libertad que hoy en día disfrutamos.

Es apropiado y corresponde lucir las medallas en la ocasión.

Medidas prácticas que deben cumplirse, entre otras, es que quienes lleguen a la Cruz del Sacrificio lo hagan previo a las 10:30. Conductores deben notar que no está autorizado estacionar en zonas de acceso demarcado y habrá un estricto control de circulación en torno a donde se desarrolla la ceremonia. Finalmente se solicita a los vehículos a aguardar a que los destacamentos del desfile se retiren.