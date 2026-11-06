Una ONG presenta una lista de 77 religiosos acusados de abusos en Perú antes de la visita del papa

La organización estadounidense Bishop Accountability presentó el jueves en Lima una lista de 77 miembros del clero católico peruano acusados públicamente de abusar sexualmente de menores, a pocos días de que el papa León XIV, que vivió más de dos décadas en el país, inicie su gira por América del Sur. Las víctimas y la organización pidieron al pontífice medidas concretas, entre ellas una comisión de la verdad.

La lista, publicada en la página web de la organización, que documenta casos de abuso sexual en la Iglesia católica, incluye a sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados que han trabajado en parroquias y escuelas de Perú, así como a responsables eclesiásticos señalados por presuntamente encubrir denuncias. Se basa principalmente en el libro ¿Cueva de abusadores o Iglesia segura?, publicado este año por Reinaldo Nann, exobispo de Caravelí, en el sur del país, que dejó el ministerio sacerdotal. Las personas que figuran en ella han sido acusadas públicamente; no todas han sido juzgadas ni condenadas.

“La Iglesia peruana, de manera terca, está poniendo a los niños en riesgo al encubrir a los victimarios”, afirmó la codirectora de Bishop Accountability, Anne Barrett Doyle. José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes del Perú y uno de los primeros denunciantes del Sodalicio de Vida Cristiana, el movimiento católico que el papa Francisco suprimió a comienzos de 2025 tras denuncias de abusos, sostuvo que “las víctimas necesitan una reparación integral” y que “lo más importante es la prevención”.

Las organizaciones plantearon tres pedidos al papa: que los obispos y superiores religiosos de Perú publiquen los nombres de los clérigos acusados de abusar de menores; que se cree una Comisión de la Verdad para investigar los casos, y que se aplique en el derecho canónico una norma universal de tolerancia cero.

León XIV, que tiene la nacionalidad peruana, fue obispo de Chiclayo y presidió la Comisión de Protección del Menor de la Conferencia Episcopal Peruana, en la que coincidió con Nann. Según el exobispo, el actual papa era entonces “más abierto a escuchar a las víctimas que el resto de obispos”, aunque considera que es “un hombre demasiado prudente” que no impulsa los cambios con la rapidez necesaria. Según el diario El País, el Vaticano ha anunciado que el papa se reunirá con víctimas durante su visita, aunque el encuentro aún no figura en la agenda oficial. No consta una respuesta de la Conferencia Episcopal Peruana a la lista.

El papa visitará Uruguay y Argentina antes de llegar a Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre.q