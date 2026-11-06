Peña dice que se defenderá en el juicio político mientras Argentina niega que haya entrado al país

No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”. El Gobierno de Javier Milei, aliado político de Peña, no se ha pronunciado sobre la crisis paraguaya.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció el jueves por la noche que se presentará ante el Senado para defenderse en el juicio político en su contra, después de que el Congreso no lograra tratar la renuncia que había presentado horas antes por falta de quórum, por lo que sigue formalmente en el cargo. El Gobierno argentino, por su parte, negó tener constancia de que Peña haya entrado en Argentina, tras versiones sobre su posible salida de Paraguay.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, afirmó Peña en un mensaje difundido después de que se levantara la sesión conjunta del Congreso convocada para aceptar o rechazar su renuncia. La sesión quedó sin quórum cuando los diputados del gobernante Partido Colorado abandonaron la sala. El Senado convocó una sesión extraordinaria el jueves por la noche para poner en marcha el juicio político, por “mal desempeño de sus funciones”, y otra el viernes por la mañana para iniciar el proceso con la presencia del presidente, según la prensa paraguaya. La Cámara de Diputados había aprobado la acusación por 78 votos contra ninguno. Para destituirlo se necesitan dos tercios del Senado.

La incertidumbre sobre el paradero de Peña se extendió durante la tarde. El portavoz de la Presidencia, Guillermo Grance, reconoció no saber dónde se encontraba el mandatario, según el diario ABC Color, y el presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Raúl Latorre, admitió también desconocerlo. “Mientras nosotros debatimos, en medios se está afirmando que el presidente Santiago Peña ya pisó suelo argentino”, dijo durante la sesión la diputada opositora Johana Ortega. En Buenos Aires, fuentes oficiales citadas por el diario La Nación lo descartaron: “No tenemos ningún registro de que esté en la Argentina”. El Gobierno de Javier Milei, aliado político de Peña, no se ha pronunciado sobre la crisis paraguaya.

Las versiones recordaron la salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que el 27 de octubre cruzó a la ciudad argentina de Puerto Iguazú y voló desde allí a Miami tras negarse a reconocer su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La disputa entre la renuncia y el juicio político tiene consecuencias judiciales. Si el Congreso acepta la renuncia, Peña pasaría a ocupar un escaño de senador vitalicio, con inmunidad parlamentaria; si el Senado lo destituye, quedaría sin esa protección. La oposición y buena parte del oficialismo, incluido el presidente del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes, respaldan el juicio político. Según la prensa, la Fiscalía ha anunciado que abre un proceso contra Peña, aunque no hay por ahora imputación formal.

La crisis estalló el martes con la intervención de Ueno Bank, que congeló los depósitos de casi tres millones de clientes y cientos de millones de dólares de fondos públicos. Si Peña deja el cargo, asumirá la presidencia el vicepresidente, Pedro Alliana, hasta el 15 de agosto de 2028.