Lula ve en su victoria “una lección para el mundo” tras los reveses de Netanyahu y Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó su reelección del 25 de octubre como “una lección para el mundo” y la vinculó con los reveses electorales sufridos en los últimos días por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el presidente estadounidense, Donald Trump. “En la misma semana, Netanyahu perdió en Israel y creo que mi amigo Trump está perdiendo en Estados Unidos”, afirmó el jueves en una transmisión en directo en YouTube.

Lula, de 81 años, participó durante hora y media en un directo con el diputado André Janones, artífice de la estrategia digital que contribuyó a su remontada electoral, seguido por unos 600.000 espectadores. “Tengo más miedo que en mi primer mandato”, confesó. “Vuelve mi obsesión: no puedo fallar, no puedo traicionarlos. Tengo que hacerlo mejor.” El presidente defendió algunas de sus prioridades, como el fin de las apuestas en línea, la explotación soberana de los minerales críticos y la importancia del examen de acceso a la universidad, y prometió buscar fórmulas para que la población participe en las decisiones del Gobierno.

Lula anunció que hablará más a menudo a través de las redes sociales. “Voy a hablar más por las redes directamente con el pueblo. No voy a permitir más que la prensa interprete lo que yo pienso”, afirmó. Invitó además a Janones a acompañarlo la semana próxima en su primer viaje oficial tras la reelección: la cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP31, en Turquía, y una cumbre con los países del sudeste asiático en Manila.

En las elecciones israelíes del 27 de octubre, el bloque de Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria, con 53 de los 120 escaños, aunque su partido, el Likud, fue el más votado; Netanyahu ha denunciado fraude. En Estados Unidos, los demócratas recuperaron el martes el control de las dos cámaras del Congreso. Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero.