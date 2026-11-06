Las grandes tecnológicas pierden un billón de dólares en un día tras la victoria demócrata

El índice Nasdaq, de mayoría tecnológica, cerró con una caída de más del 5,5% y una pérdida estimada de 2,5 billones de dólares en valor de mercado

Las acciones de las grandes empresas tecnológicas se desplomaron el jueves en Wall Street y el viernes en las bolsas asiáticas, en una ola de ventas que borró cientos de miles de millones de dólares de valor de mercado, por el temor a que la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos frene la expansión de los centros de datos y de la inteligencia artificial. Las llamadas siete magníficas, entre ellas Apple, Nvidia y Tesla, perdieron en conjunto un billón de dólares en una sola sesión, según la BBC.

El índice Nasdaq, de mayoría tecnológica, cerró con una caída de más del 5,5% y una pérdida estimada de 2,5 billones de dólares en valor de mercado, según datos de Dow Jones, y entró en lo que los analistas llaman corrección, un descenso de al menos el 10% desde su máximo reciente. El S&P 500 retrocedió un 4,4% y el Dow Jones, más de un 3,4%, en sus peores jornadas desde 2025. Nvidia cayó más de un 9%, con una pérdida de más de 400.000 millones de dólares; AMD y Micron, más de un 17%, e Intel, un 10,3%. Tesla y SpaceX, las empresas de Elon Musk, que gastó cuantiosas sumas en apoyo de candidatos republicanos, perdieron en conjunto más de 300.000 millones.

La caída se extendió el viernes a Asia. El índice Kospi de Seúl se hundió más de un 8,5%, lo que activó un mecanismo de suspensión temporal de la negociación; el Nikkei japonés cayó un 6% y el Taiex de Taiwán, más de un 8,3%. Los fabricantes de chips sufrieron los mayores retrocesos: SK Hynix perdió más de un 11,5%, Samsung casi un 10% y la taiwanesa TSMC cerca de un 8,5%.

Candidatos demócratas en todo el país hicieron campaña para frenar la proliferación de los centros de datos, cuestionados por su consumo de agua y electricidad y su efecto en las facturas de los vecinos, y decenas de consultas locales buscaban restringirlos. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, prometió una moratoria a su construcción. “Un nuevo pánico por la inversión en inteligencia artificial ha golpeado con fuerza a Wall Street”, afirmó Susannah Streeter, de la firma Wealth Club, para quien las dudas sobre la rentabilidad de esas inversiones “chocan ahora con la perspectiva de una fuerte desaceleración en la construcción de centros de datos”. “Hay una diferencia entre apoyar el desarrollo de la IA y permitir que la infraestructura se expanda a cualquier costo o ritmo”, señaló Charu Chanana, de Saxo.

El presidente Donald Trump culpó a la oposición. “El mercado de valores sufrió uno de los peores días de la historia por los resultados de la elección. Recuerden, no fueron los republicanos”, escribió en su red social. El senador Bernie Sanders reclamó, en cambio, una “moratoria nacional” de centros de datos. El presidente de OpenAI, Greg Brockman, admitió que el rechazo sorprendió a la industria: “No puedes simplemente tuitear y decir: ‘Esto va a ser bueno’. Tienes que estar en esas comunidades”.