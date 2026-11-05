Paraguay busca devolver en 24 horas parte de los ahorros congelados en Ueno Bank

“La prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables”, dijo el presidente Santiago Peña

El Senado de Paraguay aprobó el miércoles una reforma de la ley de garantía de depósitos que permitirá adelantar a los clientes de Ueno Bank, intervenido el martes por el Banco Central, el pago de hasta 40 salarios mínimos, unos 121 millones de guaraníes, en las 24 horas siguientes a la resolución de la entidad. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, que tenía previsto tratarlo el jueves.

La ley vigente fijaba un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15, para que el Fondo de Garantía de Depósitos pagara a los ahorristas de un banco en quiebra. El texto aprobado aclara que a quienes tengan préstamos con el banco solo se les descontarán las cuotas vencidas, no la totalidad de la deuda, y que el anticipo es un pago a cuenta que no modifica la cobertura total, de hasta 75 salarios mínimos, unos 228 millones de guaraníes por depositante. Según el Banco Central, ese límite cubre al 97% de los clientes. Por encima de esa cifra, el Instituto de Previsión Social, el organismo de pensiones, cobrará antes que los grandes ahorristas. El Senado rechazó ampliar la garantía para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en el banco.

La presidenta interina del Banco Central, Liana Caballero, que asumió tras la renuncia de Carlos Carvallo, adelantó que un primer pago será de hasta 10 millones de guaraníes y que los depositantes se dividirán en tres tramos, aunque aún no hay fechas, lugares ni requisitos. “La parte operativa es el problema para pagar”, reconoció. La Asociación de Bancos del Paraguay respaldó el anticipo, pero pidió prudencia sobre el uso del fondo para devolver dinero de las cajas de jubilaciones.

“La prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables”, dijo el presidente Santiago Peña en un mensaje televisado. Peña canceló su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. La oposición ha anunciado que impulsará un juicio político contra él y el vicepresidente, Pedro Alliana.

El Banco Central intervino Ueno después de que su índice de solvencia cayera al 5,56%, frente al mínimo del 12%, y de detectar préstamos irregulares a empresas de sus propietarios, el Grupo Vázquez. Ocho directivos fueron detenidos, según la prensa. La crisis alcanza también a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que tiene 14 millones de dólares depositados en el banco, aunque asegura que no peligra el pago de los premios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los medios de comunicación del Grupo Vázquez cerraron y dejaron sin salario a unos 300 trabajadores. Grupos de ahorristas se concentraron el miércoles por la noche frente al Banco Central para reclamar sus depósitos.