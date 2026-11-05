Los republicanos buscan culpables tras la derrota: el presidente del Congreso se aparta y Vance señala a Irán

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, anunció que no aspirará a seguir liderando a su partido en el nuevo Congreso, y el vicepresidente, JD Vance, atribuyó a la guerra con Irán la derrota republicana en las elecciones legislativas del martes, una explicación que el presidente Donald Trump consideró “en gran parte cierta”, aunque defendió el conflicto.

Johnson, de 54 años y diputado por Luisiana, preside la Cámara de Representantes desde octubre de 2023, cuando sus compañeros lo eligieron como candidato de consenso tras la destitución de su antecesor, Kevin McCarthy. El presidente de la Cámara es el tercero en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente, y ha sido uno de los aliados más fieles de Trump en el Congreso. Con la victoria demócrata, perderá el cargo cuando se constituya la nueva Cámara, el 3 de enero, y los republicanos pasarán a la minoría.

Johnson comunicó a su equipo el miércoles que no se presentará para liderar a los republicanos en esa nueva etapa. En una carta a sus colegas citó el desgaste que tres años en el cargo han supuesto para su familia. “Aunque el resultado de estas elecciones no es el que esperábamos y por el que luchamos, una nueva batalla acaba de empezar”, escribió. Los diputados Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial, y Steve Scalise, líder de la mayoría, ya han anunciado que aspiran a sucederlo, en una votación prevista para la semana próxima. Trump calificó a Johnson de “fantástico” y aseguró que no le pidió que se apartara.

Vance, considerado un aspirante a la candidatura presidencial republicana de 2028, culpó de la derrota a la guerra con Irán y al alza del precio de la gasolina. “Si quieren argumentar que valió la pena —que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena—, adelante. Pero todos saben por qué perdimos”, escribió en la red X. Preguntado por el mensaje, Trump respondió: “Creo que es en gran parte cierto, porque subió un poco la gasolina a corto plazo”. Pero defendió la guerra, que dura más de ocho meses: “Lo de Irán teníamos que hacerlo, y seguimos haciéndolo. No puedes dejar que Irán tenga un arma nuclear”.

Los republicanos han perdido al menos siete escaños en el Senado y podrían perder nueve si se confirman los resultados de Misisipí y Alaska, todavía en recuento, según el diario El País. En la Cámara de Representantes, quedan decenas de escaños por adjudicar, aunque los demócratas ya han superado la mayoría. El resultado abre también, dentro del Partido Republicano, la carrera por la sucesión de Trump, que no puede volver a presentarse en 2028.