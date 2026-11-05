La Cumbre Iberoamericana respalda por unanimidad el reclamo argentino sobre las Falklands/Malvinas

“El espacio iberoamericano reafirma, una vez más, su respaldo a la República Argentina”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos aprobaron por unanimidad en Madrid un comunicado especial que respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Falklands/Malvinas y pide a Argentina y al Reino Unido que reanuden las negociaciones, en vísperas de la audiencia en Hamburgo por el proyecto petrolero Sea Lion.

El documento, aprobado en la reunión de cancilleres celebrada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, insta a ambos gobiernos a retomar “a la mayor brevedad posible” las conversaciones sobre la disputa y reconoce la “actitud constructiva” de Argentina. La Conferencia Iberoamericana, que reúne a los países de América Latina, España, Portugal y Andorra, adopta habitualmente un pronunciamiento de este tipo en sus cumbres.

“El espacio iberoamericano reafirma, una vez más, su respaldo a la República Argentina”, afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, que calificó la cuestión de “causa sagrada para los argentinos” y defendió la vía diplomática para poner fin a lo que considera una situación colonial anacrónica.

El respaldo llega a cinco días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebre en Hamburgo, el 10 y 11 de noviembre, la audiencia sobre las cuatro medidas provisionales que Argentina pidió el 13 de octubre para frenar Sea Lion, que desarrollan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Según el calendario del tribunal, Argentina expondrá el primer día de 10.00 a 13.00 y el Reino Unido de 15.00 a 18.00; el segundo día, Argentina intervendrá de 10.30 a 12.00 y el Reino Unido cerrará de 17.30 a 19.00. El agente argentino es el embajador Mario Oyarzábal. Entre los 21 jueces permanentes del tribunal figura la argentina Frida María Armas Pfirter, su vicepresidenta, mientras que el Reino Unido, sin un juez de su nacionalidad, designó como juez ad hoc al catedrático británico Vaughan Lowe.

Argentina no pide al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía, sino sobre los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales previstas en la Convención del Mar. Sea Lion prevé iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y la producción comercial en 2028.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, ha calificado de “inaceptables” los intentos argentinos de interferir en las actividades comerciales en la zona. Según el portal Infobae, el Gobierno británico activará antes de fin de año una legislación para proteger a Navitas y Rockhopper de eventuales sanciones argentinas. Londres sostiene que no negociará la soberanía mientras los habitantes de las islas no lo deseen.