Trump acepta la derrota en las legislativas, pero dice que habría ganado “por goleada” si hubiera estado en la papeleta

“Trabajaremos con los demócratas y, ya sabe, esperamos con interés trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”, dijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que acepta los resultados de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso, y se mostró dispuesto a negociar con la oposición, pero atribuyó la derrota republicana a que él no figuraba en la papeleta y amenazó con vetar las leyes del nuevo Congreso.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo Trump a The New York Times. “Trabajaremos con los demócratas y, ya sabe, esperamos con interés trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo.” En una llamada a Fox News admitió estar “un poco sorprendido” —“pensé que lo haríamos mejor; tuvimos mítines tremendos”— y reconoció que los demócratas “hicieron un buen trabajo”. Al diario Politico le dijo que habló con dirigentes demócratas hacia las 23.00 del martes y que prefiere alcanzar acuerdos antes que pasar sus dos últimos años vetando leyes; según NBC News, aseguró que varios demócratas recién elegidos lo llamaron, aunque no los identificó. Mencionó la inmigración como un ámbito de posible cooperación, según la cadena CNBC.

Su tono en las redes sociales fue muy distinto. Antes de que cerraran las urnas en la costa Oeste, escribió en su plataforma Truth Social: “Yo no estaba en la papeleta, y si hubiera estado, ¡habríamos ganado por goleada!”, pese a que durante semanas pidió a sus votantes que acudieran a las urnas “como si estuviera en la papeleta”. Una hora después de su conversación con los demócratas, publicó la imagen de una gorra roja con la palabra “VETO”, en alusión a su amenaza de bloquear la legislación del nuevo Congreso. “Es uno de los poderes más fuertes que tiene un presidente”, dijo a Fox News. “Me envían propuestas descabelladas y las veto. Después de un par de meses de vetos, se preguntan: ‘¿Cómo podemos lograrlo?’. Y trabajamos juntos.”

Trump también anunció que se convertirá en “comentarista político” sobre “las razones por las que estos candidatos ganaron y perdieron”, y acusó sin pruebas a Fox News de ser responsable de las derrotas por dar espacio a la oposición. Criticó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, derrotado por la demócrata Gina Hinojosa, por haberse vuelto “moderado”, y dijo no arrepentirse de haber respaldado a candidatos como Darline Graham, en Carolina del Sur, y Ken Paxton, en Texas, ambos derrotados en la carrera al Senado.

La derrota confirma el temor que el propio Trump expresó en enero ante los congresistas de su partido, cuando advirtió de que, si perdían las legislativas, los demócratas encontrarían “una excusa” para someterlo a un tercer juicio político. Según la agencia AP, esa posibilidad “no está descartada”, ni contra el presidente ni contra miembros de su Gobierno. Con el control de las dos cámaras, los demócratas podrán además bloquear su agenda legislativa y abrir investigaciones.

Los dirigentes demócratas celebraron el resultado. El líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, habló de una “remodelación generacional del mapa del Senado”, y su homólogo en la Cámara, Hakeem Jeffries, afirmó que “el pueblo estadounidense pide a gritos un cambio transformador”.

La aceptación del resultado contrasta con su negativa a reconocer la derrota frente a Joe Biden en las presidenciales de 2020, que sigue sin admitir. Trump dejará la Casa Blanca en enero de 2029 y no puede volver a presentarse, por lo que la derrota abre también la carrera por su sucesión en el Partido Republicano.