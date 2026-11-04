Los mercados reaccionan a las legislativas de EE.UU.: cae el dólar y sube el oro

El índice del dólar, que mide su valor frente a una cesta de monedas, se mantenía en terreno negativo cerca de 101,50

El dólar estadounidense se debilitaba el miércoles por la mañana frente a las principales monedas y el oro subía más de un 2%, por encima de los 4.000 dólares la onza, mientras los mercados evaluaban la victoria demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que dará a la oposición el control de las dos cámaras del Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

El índice del dólar, que mide su valor frente a una cesta de monedas, se mantenía en terreno negativo cerca de 101,50, y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años caía por debajo del 4,95%, según la plataforma de análisis financiero FXStreet. Los futuros de los índices de Wall Street cotizaban mixtos. La mayor caída del dólar era frente al franco suizo, de un 0,4%. El euro llegó a superar los 1,1250 dólares, su nivel más alto en dos semanas, antes de retroceder hasta 1,1230, y la libra encadenaba su sexto día de subidas, por encima de 1,3450 dólares, a la espera de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés el jueves.

Analistas del banco alemán Commerzbank advirtieron de que “es probable que las acciones estadounidenses, y en particular el Nasdaq, se vean sometidas a presión hoy”, y de que, como la reciente fortaleza del dólar se había beneficiado de las entradas de capital ligadas a la bolsa, “la debilidad del dólar podría consolidarse algo más durante las próximas horas”. A más largo plazo, señalaron que un debate político más constructivo en Estados Unidos, “aunque ciertamente es una posibilidad muy remota”, podría reducir la prima de riesgo político del dólar.

Trump dijo al diario The Wall Street Journal que la guerra con Irán es “en parte culpable” de la derrota republicana y que no planea cambios en su Gobierno.