Los demócratas recuperan el control del Congreso de Estados Unidos en un duro revés para Trump

La cadena CBS News proyectó la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes; con decenas de escaños aún por definir, los demócratas habían superado los 218 necesarios

El Partido Demócrata recuperó el martes el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos en las elecciones legislativas de mitad de mandato, con victorias en bastiones republicanos como Texas, Ohio y Kansas, en un duro revés para el presidente Donald Trump, que gobernará los dos años que le restan de mandato con un Congreso en manos de la oposición.

La cadena CBS News proyectó la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes poco después de las 22.00 del martes, hora del Este; con decenas de escaños aún por definir, los demócratas habían superado los 218 necesarios. En el Senado, alcanzaron la mayoría con la victoria en Iowa y suman al menos 53 de los 100 escaños, con los resultados de Alaska y Misisipí todavía pendientes. Según el diario El País, es solo la séptima vez que el partido en el poder pierde ambas cámaras en unas legislativas.

Los demócratas ganaron escaños en el Senado en estados donde no lo hacían desde hacía décadas. En Texas, James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton; en Ohio, Sherrod Brown recuperó el escaño frente a Jon Husted; en Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton se convirtió en el primer senador demócrata del estado en casi un siglo. También ganaron en Iowa, con Josh Turek; en Maine, donde Troy Jackson derrotó a la republicana Susan Collins, senadora desde 1997; en Carolina del Norte, con Roy Cooper, y en Carolina del Sur, con Annie Andrews. En Míchigan, Abdul El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, será el primer senador musulmán de la historia del país. Los republicanos retuvieron los escaños de Florida, Idaho y Montana.

En las elecciones a gobernador, la demócrata Gina Hinojosa derrotó en Texas a Greg Abbott y será la primera mujer hispana al frente del estado; Xavier Becerra será el primer gobernador hispano de California desde 1875, y Deb Haaland, en Nuevo México, la primera mujer indígena en gobernar un estado. En Florida, el republicano Byron Donalds será el primer gobernador negro del estado.

Trump admitió en declaraciones a Fox News que estaba “un poco sorprendido” y que los demócratas “hicieron un buen trabajo”, y atribuyó parte de la derrota a la guerra con Irán y al aumento del precio de los combustibles. A The New York Times le dijo que aceptará los resultados y que espera llegar a acuerdos con la oposición. En su red social, sin embargo, escribió: “Yo no estaba en la papeleta, y si hubiera estado, ¡habríamos ganado por goleada!”, y publicó una imagen de su gorra con la palabra “VETO”, en alusión a su amenaza de vetar las leyes del nuevo Congreso.

Con la mayoría en ambas cámaras, los demócratas podrán bloquear la agenda legislativa de la Casa Blanca y abrir investigaciones sobre la primera mitad del mandato. El expresidente Barack Obama afirmó que los votantes enviaron “un mensaje claro” a favor de “una política que una a las personas en lugar de dividirlas”. China se mostró dispuesta a “seguir trabajando” con Washington, y el Kremlin dijo esperar que Trump mantenga su política exterior. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, celebró que “los estadounidenses han dicho no a la guerra”.

Las encuestas habían señalado el costo de vida, la corrupción y la guerra con Irán como principales preocupaciones de los votantes, que acudieron a las urnas en cifras récord para unas elecciones de mitad de mandato.