La corrupción se suma al costo de vida como gran preocupación de los votantes en Estados Unidos

Una encuesta de la cadena Fox News publicada en octubre indica que el 88% de los votantes se declara “extremadamente” o “muy” preocupado por la corrupción en el Gobierno

Estados Unidos vota este martes en unas elecciones legislativas de mitad de mandato en las que la corrupción ha emergido en la recta final como una de las principales preocupaciones de los votantes, solo por detrás del costo de vida, según varias encuestas. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado y numerosas gobernaciones y parlamentos estatales.

Una encuesta de la cadena Fox News publicada en octubre indica que el 88% de los votantes se declara “extremadamente” o “muy” preocupado por la corrupción en el Gobierno. Otro sondeo, de la firma Harris para el diario británico The Guardian, señala que nueve de cada diez estadounidenses la consideran un problema y que el 76% cree que los cargos públicos se preocupan más por enriquecerse que por mejorar la vida de los ciudadanos. Según ese estudio, solo el costo de vida pesa más que la corrupción a la hora de votar, por delante de la inmigración o la sanidad.

“Hace solo seis meses, la corrupción no era un asunto primordial para los votantes. A pocos días de las elecciones, se ha convertido absolutamente en uno de los temas”, dijo el encuestador Frank Luntz. El Brennan Center for Justice calcula que las referencias a la ética del Gobierno en los anuncios electorales alcanzaron su nivel más alto en 14 años: cerca del 24% en las campañas a la Cámara y el 16% en las del Senado.

Los candidatos demócratas han centrado sus críticas en los negocios del presidente Donald Trump y su familia, en particular en las criptomonedas, y en las donaciones privadas, de más de 300 millones de dólares, para el salón de baile que se construye en la Casa Blanca, entre ellas 25 millones de Apple y otros tantos de Nvidia. Las acusaciones de falta de ética alcanzan también a candidatos de ambos partidos: el republicano Ken Paxton en Texas, la candidata demócrata al Senado en Minnesota, por presunto fraude en subsidios sociales, y la campaña de la demócrata Mary Peltola en Alaska, investigada por presuntamente promover a un candidato con el mismo apellido que su rival.

Más de 51 millones de personas ya han votado de forma anticipada, un 25% más que en las legislativas de 2022. Las encuestas favorecen a los demócratas, que necesitan cuatro escaños más para controlar la Cámara y al menos otros cuatro para hacerse con el Senado, con contiendas igualadas en Míchigan, Alaska, Maine, Iowa, Ohio, Kansas y Texas. Trump cerró su campaña el domingo con mítines en Iowa y Kansas.