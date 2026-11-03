El representante de las Falklands en Londres honra a los caídos de las islas en Westminster

El representante del Gobierno de las Faklands, Richard Hyslop, coloca una cruz conmemorativa en el Jardín del Recuerdo de la Cámara de los Comunes

El representante del Gobierno de las Falklands ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, colocó una cruz conmemorativa en el Jardín del Recuerdo de la Cámara de los Comunes, en Londres, en memoria de los habitantes de las islas muertos en las dos guerras mundiales y de quienes perdieron la vida en la guerra de 1982.

La cruz recuerda a los 22 habitantes del archipiélago muertos en la Primera Guerra Mundial, a los 25 que murieron en la Segunda y a los 255 militares británicos y tres habitantes de las islas que perdieron la vida en el conflicto de 1982, según un comunicado de la oficina del Gobierno de las Falklands en Londres.

El Jardín del Recuerdo, instalado cada año en New Palace Yard, frente al Palacio de Westminster, fue creado en noviembre de 2021 por el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, en colaboración con la Royal British Legion. Permite a parlamentarios y representantes de los países de la Mancomunidad y de los territorios británicos de ultramar plantar cruces en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Fue un honor colocar una cruz conmemorativa en memoria de los habitantes de las islas muertos en las dos guerras mundiales y de quienes murieron en la liberación de las islas en 1982”, dijo Hyslop. “Debemos recordar el servicio y el sacrificio de quienes dieron tanto para proteger las libertades de las que hoy disfrutamos.”