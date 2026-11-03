Cristina Kirchner recibe al estratega digital de Lula para replicar su remontada en Argentina

La visita se produjo en plena pugna interna del peronismo por la candidatura presidencial de 2027

La expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió el lunes en Buenos Aires al diputado brasileño André Janones, creador del canal de WhatsApp que contribuyó a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, en un momento en que la oposición peronista busca en Brasil claves para derrotar a Javier Milei en las presidenciales de 2027.

Janones, diputado federal por el estado de Minas Gerais, dirige el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp con más de 10,4 millones de seguidores a los que envía instrucciones diarias para difundir y amplificar contenidos en las redes sociales, una estrategia a la que se atribuye parte de la remontada de Lula frente a Flávio Bolsonaro el 25 de octubre. El mismo día de la elección brasileña, el peronismo lanzó su propio “Ejército del peronismo”, que tras la visita de Janones superaba los 80.000 seguidores.

Kirchner, que cumple en su casa una condena firme de seis años de prisión por corrupción y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, posó con Janones en una foto que el diputado difundió en sus redes con un mensaje: “Al lado de Cristina Kirchner para decirle al mundo que sí, que podemos derrotar a la extrema derecha”. El canal de Lula recibió la orden de compartir la publicación, que sumó más de 60.000 interacciones en una hora. Janones se reunió también con Sergio Massa, último candidato presidencial del peronismo, pero no con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La visita se produjo en plena pugna interna del peronismo por la candidatura presidencial de 2027, en la que Kicillof, respaldado por varios gobernadores e intendentes, se enfrenta al sector de Kirchner y Massa. La expresidenta, que confía en revertir su condena en tribunales internacionales, dijo en una entrevista con The Washington Post publicada el lunes que podría volver a presentarse: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Janones, reelegido diputado en octubre, descartó ocupar un ministerio en el nuevo Gobierno de Lula y regresa el martes a Brasil. Su equipo negó que tenga previsto colaborar con la campaña del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.