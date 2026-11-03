Ayuso condecora a Kast en Madrid en vísperas de la Cumbre Iberoamericana: “Defendemos lo mismo”

Kast, en su primera gira por Europa desde que asumió la presidencia en marzo, respondió que Madrid “es una de las regiones más abiertas, libres y prósperas de Europa”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó el lunes la Medalla Internacional de la región al presidente de Chile, José Antonio Kast, que se encuentra en la capital española con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. “Defendemos a los dos lados del Atlántico lo mismo”, afirmó Ayuso durante el acto.

“Somos naciones libres y defendemos nuestros gobiernos y las democracias liberales y el Estado de derecho, que no van a ceder ante el autoritarismo”, dijo la dirigente del Partido Popular, que contrapuso a Chile con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayuso elogió a Chile como “un ejemplo de lo que una nación puede llegar a conseguir cuando confía en sus ciudadanos” y destacó el “compromiso con la libertad, la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones” de Kast. “No queremos ciudadanos dependientes del poder, queremos que sean ciudadanos dueños de sus vidas”, añadió.

Kast, en su primera gira por Europa desde que asumió la presidencia en marzo, respondió que Madrid “es una de las regiones más abiertas, libres y prósperas de Europa” y puso el acento en la seguridad, eje de su Gobierno. “Es el primer deber del Estado. Y cuando el Estado no cumple ese deber, pagan los más vulnerables. Sin seguridad no hay orden, sin orden no hay paz y sin paz no hay libertad.”

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, creada en 2017 y de carácter honorífico, se concede por iniciativa personal de la presidenta. La han recibido, entre otros, los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa; los dirigentes opositores venezolanos Juan Guaidó y Edmundo González; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el papa León XIV, y Estados Unidos, con motivo de los 250 años de su independencia. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, acusó a Ayuso de convertir la distinción en “el carné de socio de su internacional ultraderechista”. Un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del Gobierno regional.

Kast comenzó la jornada con una reunión privada con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una estrecha relación, y tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre, que reúne a los países de América Latina, España, Portugal y Andorra.