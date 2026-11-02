Un catedrático de Oxford, juez elegido por el Reino Unido en la disputa por las Falklands/Malvinas en Hamburgo

El jurista británico Vaughan Lowe, catedrático emérito de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford, será el juez ad hoc designado por el Reino Unido en el caso que enfrenta a Argentina y Londres ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación de hidrocarburos al norte de las Falklands/Malvinas. Lowe prestará la declaración solemne el lunes 9 de noviembre, víspera de la audiencia.

Según el comunicado del tribunal, con sede en Hamburgo, la sesión pública se celebrará a las 10.00 en la sala principal, donde Lowe hará la declaración exigida por el artículo 9 de su Reglamento. El Estatuto del tribunal permite a una parte que no cuenta con un juez de su nacionalidad entre sus miembros designar uno para un caso concreto. Lowe, que ocupó la cátedra Chichele de Derecho Internacional Público en Oxford, es uno de los juristas británicos más reconocidos en derecho del mar.

La audiencia sobre las medidas provisionales en el caso denominado oficialmente Controversia relativa a la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental (Argentina contra Reino Unido) se celebrará el 10 y 11 de noviembre. Argentina pidió el 13 de octubre cuatro medidas, entre ellas que el Reino Unido impida la explotación del yacimiento Sea Lion y se abstenga de otorgar nuevos permisos. Londres ha anunciado que participará y que impugnará cualquier intento de utilizar el procedimiento para dirimir la soberanía. Las sesiones serán públicas y se retransmitirán en directo en la web del tribunal.