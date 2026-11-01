Los demócratas aspiran a recuperar el Congreso en las legislativas del martes en Estados Unidos

Trump ha encabezado 28 mítines durante la campaña, todos en estados de mayoría republicana, en los que ha pedido a sus votantes que acudan a las urnas “como si estuviera en la papeleta”

Estados Unidos celebra el martes elecciones legislativas de mitad de mandato en las que el Partido Demócrata aspira a recuperar el control del Congreso, con las encuestas a su favor. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, en unos comicios que se perfilan como una prueba para la segunda presidencia de Donald Trump.

Los demócratas aventajan a los republicanos por 51% frente a 42,6% en intención genérica de voto, según el promedio de sondeos elaborado por el diario El País a partir de encuestas recopiladas por The New York Times. Los sondeos apuntan a que los republicanos perderán la Cámara de Representantes y no descartan que también pierdan el Senado, una posibilidad considerada remota antes del verano. El análisis electoral Cook Political Report ha ido trasladando contiendas hacia el lado demócrata en las últimas semanas, con disputas reñidas por el Senado en estados como Texas, Míchigan, Kansas e Iowa.

Trump ha encabezado 28 mítines durante la campaña, todos en estados de mayoría republicana, en los que ha pedido a sus votantes que acudan a las urnas “como si estuviera en la papeleta”. El voto anticipado supera los 51 millones de sufragios, lo que augura una alta participación. Elon Musk ha gastado al menos 267 millones de dólares en apoyo de candidatos republicanos, según The New York Times.

Las encuestas señalan entre las principales preocupaciones de los votantes el costo de vida, la guerra con Irán y la política migratoria, en un contexto de baja popularidad del presidente. El Congreso tiene un índice de aprobación del 14%, uno de los más bajos registrados antes de unas elecciones legislativas. Una mayoría demócrata en cualquiera de las dos cámaras permitiría a la oposición bloquear iniciativas de la Casa Blanca y abrir investigaciones sobre la primera mitad del mandato.

Además del Congreso, los estadounidenses elegirán miles de cargos estatales y locales y votarán en cientos de consultas, entre ellas una propuesta para gravar a los multimillonarios en California y una iniciativa en Montana para limitar la influencia del dinero de origen no declarado en las campañas.