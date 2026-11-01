Las protestas contra el costo de vida se extienden por Europa con disturbios en Francia y Alemania

Según el Ministerio del Interior francés, unas 320.000 personas participaron en unas 150 manifestaciones en todo el país, frente a las 410.000 estimadas el fin de semana anterior

Decenas de miles de personas salieron el sábado a las calles de Francia y Alemania en protestas contra el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, pacíficas en su mayoría pero que terminaron con enfrentamientos entre la policía y grupos de encapuchados en varias ciudades. En Francia, donde se celebró la tercera jornada de movilizaciones en un mes, hubo 565 detenidos.

Según el Ministerio del Interior francés, unas 320.000 personas participaron en unas 150 manifestaciones en todo el país, frente a las 410.000 estimadas el fin de semana anterior. En París marcharon 70.000, por bulevares de las afueras para evitar el centro, algunos con disfraces de Halloween. Las protestas, convocadas por estudiantes, sindicatos y antiguos integrantes del movimiento de los “chalecos amarillos”, se desarrollaron con calma hasta su final, cuando grupos de encapuchados lanzaron adoquines contra la policía en París, que respondió con gases lacrimógenos y cargas. Hubo también incidentes en Marsella, Lyon y Toulouse, donde se usaron cañones de agua. Cuatro policías y un gendarme resultaron heridos en la capital. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que había desplegado a 70.000 agentes, denunció un nivel de violencia “extraordinario” y calificó de “intento de homicidio” el ataque con un cóctel molotov contra un antidisturbios.

Las movilizaciones comenzaron hace un mes en un liceo de las afueras de París por el estado de los centros educativos y se ampliaron al costo de vida. La primera gran jornada, el 17 de octubre, terminó con saqueos de cientos de comercios en varias ciudades. Los estudiantes anunciaron nuevos bloqueos de liceos y universidades el martes y el jueves, antes de la manifestación sindical convocada para el 5 de noviembre.

En Alemania, miles de jóvenes se manifestaron en decenas de ciudades convocados por el colectivo “Gen Z regelt!” (“La generación Z se encarga”) “por la educación, la sanidad, el clima y una vida asequible”. Tras marchas mayormente pacíficas, la policía usó cañones de agua en Colonia contra manifestantes que lanzaban petardos; en Fráncfort fueron saqueadas al menos dos tiendas, según un testigo de la agencia Reuters, y en Hamburgo se levantaron barricadas en llamas, según el diario Bild.

Hubo también enfrentamientos en Tirana, la capital de Albania, en una nueva protesta para exigir la dimisión del primer ministro, Edi Rama. La policía se mantenía en alerta en Barcelona, por las convocatorias de una red anónima en TikTok, y en Italia, tras choques recientes en Milán, Turín y Bolonia.