De Montevideo a Luján: así será la gira del papa León XIV por Uruguay y Argentina

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el pontífice, nacido en Chicago y con casi dos décadas de misión en Perú

El papa León XIV iniciará el 6 de noviembre en Montevideo una gira por América del Sur que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, con misas multitudinarias, encuentros con los presidentes Yamandú Orsi y Javier Milei y actividades con jóvenes, trabajadores y presos. Su paso por Argentina, del 8 al 11 de noviembre, será la primera visita de un papa al país desde la de Juan Pablo II en abril de 1987.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el pontífice, nacido en Chicago y con casi dos décadas de misión en Perú. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría.” León XIV, de 71 años, se recupera de la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre; la semana pasada canceló por precaución médica una visita a Asís en helicóptero, pero el Vaticano no ha anunciado cambios en la gira.

Uruguay, del 6 al 8 de noviembre

El papa saldrá de Roma el viernes 6 y llegará al aeropuerto de Carrasco unas ocho horas y media después. Esa tarde, la Plaza Independencia de Montevideo acogerá la ceremonia oficial de bienvenida; el pontífice se reunirá con Orsi y celebrará vísperas a las 19.05 en la Catedral Metropolitana.

El sábado 7 volará a Paysandú, junto a la frontera con Argentina, para oficiar una misa a las 10.00 en el Parque París Londres. De vuelta en la capital, visitará la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Casavalle, se reunirá con el mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay y encabezará a las 19.00 una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 celebrará una misa a las 10.30 en la ciudad de Florida, frente al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, en el día de su festividad, coincidencia que fue determinante para iniciar la gira en ese país. A las 15.10 partirá hacia Buenos Aires.

Argentina, del 8 al 11 de noviembre

El papa aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 a las 16.30. Tras un homenaje ante el monumento al general San Martín, se reunirá con Milei en la Casa Rosada y, a las 18.30, pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 oficiará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde se reunirá con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, uno de los ejes de su pontificado, y con líderes de otras confesiones en el Palacio San Martín, y celebrará vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10.00 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con el clero en la catedral. De regreso en Buenos Aires, encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará el complejo penitenciario de Devoto y oficiará a las 10.00 una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal santuario del país. La despedida está prevista para las 13.30 en Ezeiza, desde donde volará a Lima.

El Gobierno argentino declaró la visita de interés nacional y estableció tres feriados: el lunes 9 en todo el país, el martes 10 en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Francisco, el primer papa argentino, nunca regresó a su país durante su pontificado.