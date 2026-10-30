Shell y TotalEnergies duplican sus beneficios por el auge de la refinación

La francesa TotalEnergies registró una ganancia neta ajustada de 9.100 millones de dólares, frente a 4.000 millones un año antes y por encima de los 8.300 millones previstos

Las petroleras europeas Shell y TotalEnergies duplicaron sus beneficios en el tercer trimestre de 2026 y alcanzaron sus mejores resultados trimestrales desde 2022, impulsadas por unos márgenes de refinación casi cuatro veces superiores a los de hace un año en medio de las tensiones en Oriente Próximo, según los resultados publicados el jueves. Ambas ampliaron sus programas de recompra de acciones.

La británica Shell obtuvo un beneficio ajustado de 10.810 millones de dólares entre julio y septiembre, casi el doble de los 5.430 millones del mismo periodo de 2025 y por encima de los 10.330 millones que esperaban los analistas, según la agencia Reuters. Su margen de refinación llegó a 42 dólares por barril. La compañía elevó su recompra trimestral de acciones de 3.000 a 5.000 millones de dólares, una de las mayores de su historia.

La francesa TotalEnergies registró una ganancia neta ajustada de 9.100 millones de dólares, frente a 4.000 millones un año antes y por encima de los 8.300 millones previstos. Su división de refino y química obtuvo un beneficio récord de 3.600 millones, más de cinco veces el del año anterior, con un margen de refinación de 33,2 dólares por barril. Su consejero delegado, Patrick Pouyanné, atribuyó el resultado a un aumento cercano al 10% de los volúmenes refinados y a las condiciones del mercado. La compañía confirmó una recompra de 2.500 millones de dólares para el cuarto trimestre y anticipó otra igual para el primero de 2027.

Los resultados tuvieron también puntos débiles. La producción de petróleo y gas de Shell cayó un 17% en los primeros nueve meses del año, sobre todo por las interrupciones en Qatar vinculadas al conflicto en Oriente Próximo, aunque sus volúmenes de gas natural licuado aumentaron un 12% gracias a la planta LNG Canada. La empresa redujo su previsión de inversiones para 2026 a entre 23.000 y 25.000 millones de dólares. TotalEnergies produjo 2,5 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios, un 4% menos de lo esperado, y contabilizó un deterioro de activos de 1.900 millones, ligado sobre todo a la energía eólica marina.

Ambas compañías operan en Argentina, en la formación de Vaca Muerta, y TotalEnergies también en la cuenca Austral, frente a Tierra del Fuego. ExxonMobil y Chevron presentan sus resultados este viernes.