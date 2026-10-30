León XIV, primer papa en votar en unas elecciones de Estados Unidos

El papa, nacido en Chicago, votó “como ciudadano” y como ha hecho “cada vez que ha tenido la oportunidad”, según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede

El papa León XIV votó por correo en las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre en Estados Unidos, lo que lo convierte en el primer pontífice en participar en unos comicios en ese país, informó el viernes el Vaticano.

El papa, nacido en Chicago, votó “como ciudadano” y como ha hecho “cada vez que ha tenido la oportunidad”, según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. “En consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica, envió su papeleta por correo a Chicago”, precisó el texto, que no indica a qué candidatos votó.

Robert Francis Prevost, como se llamaba antes de ser elegido papa en mayo de 2025, pasó casi dos décadas en Perú como misionero y luego como obispo, y tiene las nacionalidades estadounidense y peruana. “El santo padre también confirmó que durante sus años de residencia en Perú ejerció su derecho al voto cada vez que cumplió con los requisitos para hacerlo”, señaló el Vaticano.

León XIV, de 71 años, se recupera de la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el 13 de octubre. El 6 de noviembre tiene previsto iniciar una gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se prolongará hasta el 17 de noviembre.