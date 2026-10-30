Falklands, gobierno refuerza Ejecutivo para afrontar desafíos de la industria petrolera

Dra. Andrea Clausen, Isleña y actual CEO del aparato estatal del gobierno de Falklands

El legislador MLA Roger Spink explicó la creación del cargo de Director de Operaciones Ejecutivas

El gobierno de las Islas Falkland se encuentra al momento en la búsqueda de un Director de Operaciones Ejecutivas para que actúe como “socio estratégico” a la Administradora General y CEO del aparato estatal de las Islas.

El legislador MLA Roger Spink dijo que la creación del cargo se justificaba en las circunstancias actuales y de acuerdo al escalaron salarial de las Islas se ubica de acuerdo a los avisos publicados entre £107,068 y £128,274 anuales.

MLA Spink agregó que el cargo básicamente se plantea para mejorar el equipo de la CEO del gobierno de las Islas, PhD Andrea Clausen, de forma que ella pueda descargar muchos de los asuntos diarios de su agenda a la vez que concurrir a reuniones, y el cargo nuevo en los hechos realizar muchas de las tareas de la CEO.

Por lo visto Becky Clark, recientemente contratada por Directora de Proyectos Estratégicos está abandonado las filas del gobierno de las Islas, FIG, y ha estado ayudando a Andrea.

MLA Spink continuó, el cargo nuevo es realmente una forma de reforzar el equipo que está tras la CEO. “Se trata de una posición requerida por la propia CEO y los legisladores la respaldaron pues creemos que efectivamente precisa de ese apoyo particularmente en las actuales circunstancias”

En cuanto a la creación del cargo de Dirección, el cual incrementara el desembolso para la gestión ejecutiva cuando tan solo unos meses atrás, Junio, se solicitó a los distintos departamentos de FIG que realizaran un recorte del 10% en sus presupuestos, MLA Spink respondió que, “no pretendemos incrementar el tamaño del gobierno, pero si queremos concretar algunas de las cosas que deseamos realizar, resulta por demás importante que liberemos a la gente de forma que podamos alcanzar esas cosas como pueden ser el desarrollo de la industria de hidrocarburos, entonces debemos acordar darle a la gente los recursos para alcanzar esas metas”

También se le recordó a MLA Spink que el Departamento de Recursos Minerales había sido reflotado con una serie de nuevos cargos para encarar los hidrocarburos.

Dijo, “es cierto y también tenemos eso porque hay una cantidad impresionante, verdaderamente impresionante de trabajos que se vienen desarrollando”

Dijo que no se trataba de que la CEO era incapaz de copar con tanta carga laboral, “en realidad contamos con una CEO muy pero muy trabajadora, pero también es cierto que la carga laboral se ha incrementado mucho por todo lo que viene sucediendo al momento. Tenemos toda la creación y arranque de una industria nueva…y a lo ancho del gobierno debemos reforzar nuestras capacidades para poder lidiar con la industria de hidrocarburos, y por tanto, “está muy justificado al momento lo que venimos haciendo”

Por última dijo que la idea es que “encontremos alguien local que se presente al llamado del cargo” (Fuente Penguin News)