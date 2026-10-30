Falklands establece Código para la protección de la fauna y flora de las Islas

. Una de las tantas colonias de Pingüinos de las Islas

Noviembre es se puede decir el mes de inicio de la temporada de cruceros en las Islas Falkland, especialmente de aquellas naves con cientos cuando no miles, de pasajeros e “inundan” las instalaciones de la capital Stanley pero también aquellos lugares de la fauna y flora extraordinaria de las Islas.

Pero muchas veces ha sucedido que a pesar de algunos cercos y sendas específicamente marcadas para que los turistas aprovechen el paisaje y fauna desde esos caminos, se ven desbordados o la propia aglomeración termina asustando las aves marinas particularmente los pingüinos.

Es por esa razón que anticipando ese escenario el gobierno de Falklands ha hecho público un Código para el Campo o Campiña, para evitar esas situaciones y malos tragos de temporadas anteriores.

El Código afirma que ha sido realizado para proteger el medio ambiente de las Falklands de forma que todos lo puedan disfrutar. Por tanto “solicitamos para quienes visiten o vivan en las Islas, sigan al pie de la letra las siguientes instrucciones cuando ya sea de recorrida, visita o fuera de casa. Es fácil…

En General,

Siempre soliciten permiso antes de ingresar a tierras/campos privados. Sigan el consejo y las directrices que les brinda el titular del campo.

Mantenerse a las sendas donde posible. Dejen las porteras abiertas o cerradas, tal cual las hayan encontrado.

Prestar mucha atención a los altos riesgos del fuego a lo largo y ancho de las Islas, particularmente al prender fuego, asados o fumar.

No dejen ni tiren basura. Recojan la basura y la llevan a su casa o hagan uso de los bidones provistos con ese fin.

En cuanto a la vida silvestre y/o fauna:

Jamás intenten alimentar, tocar, manipular, herir o matar a pájaro o animal alguno.

Siempre brinden el derecho de pasaje a los animales. No bloquear las rutas o sendas de aves o animales que retornan a nidos o colonias

No asusten o persigan vida silvestre de sus lugares de descanso o áreas de reproducción.

Evitar perturbar a las aves y animales silvestres. Siempre mantenerse fuera de las colonias de la vida silvestre y a una distancia de por lo menos 6 metros o 20 pies.

Al fotografiar o filmar mantenerse en posición baja sobre el suelo. Moverse despacio y silentemente. Asegurarse que el flash de sus equipos este apagado, siempre estar muy consciente de la ubicación de vuestra cámara y equipo. No utilizar los palos de selfies para acercarse más a la vida silvestre.

No paseen sus perros próximos a vida silvestre.

En cuanto a la flora

Algunas plantas están protegidas y no deben ser recogidas, Las flores silvestres están para ser disfrutadas por todos. Huesos de ballenas, cráneos, huevos, etc. NO PUEDEN SER EXPORTADOS de las Islas Falkland. Deben dejarse donde se encuentran.

No desfiguren rocas o edificaciones

Finalmente al pie del Código y en la letra chica, “Quienes no cumplan con estas indicaciones estarán cometiendo una falta en las Islas Falkland, lo cual puede resultar en fuertes multas.