“Soy la persona adecuada”: Delcy Rodríguez se presenta como garante de la transición en Venezuela

“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez en un mensaje al país

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se presentó el jueves como la garante de un cambio democrático en el país y prometió elecciones organizadas por una autoridad electoral “renovada”, aunque sin fijar una fecha. “Este proceso solo lo puede conducir alguien que conozca profundamente las entrañas del Estado venezolano. Conozco este Estado y soy la persona adecuada para llevar adelante este proceso”, afirmó.

“Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez en un mensaje al país, en el que recordó que ha sido vicecanciller, canciller, ministra y vicepresidenta. Defendió una transformación “política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable” y aseguró que su Gobierno tiene una hoja de ruta. “El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar”, entre ellos una reforma jurídica, garantías de participación para todas las fuerzas políticas y “unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”. “Un anuncio como este no vale por lo que promete, sino por lo que se cumple”, añadió.

Rodríguez anunció también una consulta nacional para reformar la justicia penal, con asistencia técnica de la Unión Europea, y dijo haber pedido la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La Asamblea Nacional presentó la semana pasada una reforma que el Tribunal Supremo declaró constitucional, y Rodríguez pidió que se debata en una consulta amplia con todos los sectores.

El mensaje llegó cuatro días después del regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, tras casi diez meses fuera del país, y poco antes de su primera conferencia de prensa desde su vuelta. Rodríguez había calificado su llegada de “show”. Rodríguez gobierna como presidenta encargada desde enero, tras la salida del poder de Nicolás Maduro por la operación militar estadounidense. Su Gobierno negocia desde agosto con la oposición una hoja de ruta que incluye la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral y la celebración de elecciones regionales antes de las presidenciales, una secuencia que Machado rechaza. El Departamento de Estado estadounidense ha señalado que, según esa hoja de ruta, Rodríguez debería dejar vacante la presidencia en 2027.

El martes, el presidente Donald Trump propuso que Venezuela se convierta en el “estado 51” de Estados Unidos y elija un gobernador en lugar de un presidente, una idea que Rodríguez ha rechazado en el pasado.