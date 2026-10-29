La salida de Bolsonaro por Argentina tensa aún más la relación entre Milei y Lula

El paso por Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro, que salió de Brasil pese a una prohibición judicial y voló a Miami desde Puerto Iguazú tras perder las elecciones, abrió un nuevo frente en la deteriorada relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, mientras la Casa Rosada mantiene su negativa a felicitar al presidente brasileño por su reelección.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas entraron en el país por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22.50 del martes, con documentación válida y “sin ningún impedimento legal”. Unos 40 minutos después embarcaron en un avión privado de la empresa argentina Baires Fly, que hizo escala en Guayaquil antes de llegar a Miami. El juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes había ordenado al senador entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero. Bolsonaro perderá el fuero en enero, cuando termine su mandato.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno “tomó nota del resultado” de las elecciones brasileñas, pero descartó un comunicado oficial con el argumento de que Lula no saludó a Milei cuando fue elegido en 2023. Según el diario Ámbito, Lula felicitó entonces “a las autoridades electas”, sin nombrar a Milei.

La salida de Bolsonaro alimentó sospechas en Argentina. Según el diario La Nación, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando despegó el avión; el Gobierno no se ha pronunciado sobre esa información. Fuentes del Gobierno de Misiones se desmarcaron y sostuvieron que, si hubo un operativo irregular de Migraciones o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, corresponde al Gobierno nacional dar explicaciones. Legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados. En la carta que difundió desde Miami, Bolsonaro agradeció a Milei “su coraje, su sentido de la justicia y su legalidad”, sin precisar a qué se refería.

La relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos. Milei respaldó a Bolsonaro en la campaña y llamó a Lula “ladrón” y “presidiario”, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires en julio. Brasil es el principal socio comercial de Argentina.

El episodio coincidió con otra decisión del Gobierno argentino en sentido contrario: el oficialismo modificó el proyecto de ley de defensa de la soberanía para acotar las sanciones a empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas, tras las objeciones planteadas por Estados Unidos.