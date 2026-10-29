El FMI pide a Argentina “mantener el rumbo” pese a las dudas sobre el crecimiento y el riesgo país

El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre la tercera revisión del programa de Servicio Ampliado, que permitiría un desembolso de 900 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió el jueves al Gobierno argentino sostener su programa económico como la mejor vía para reducir el riesgo país, y planteó cuatro medidas para que los logros de la estabilización se traduzcan en crecimiento y empleo, en un momento en que la prensa advierte sobre una posible recesión técnica.

“Nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con su sólida implementación de políticas, es decir, seguir ejecutando el programa como se viene haciendo”, dijo la portavoz del organismo, Julie Kozack, en su conferencia de prensa en Washington. Añadió que la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa son “realmente fundamentales” para lograrlo. “Nuestro mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas firmes y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios”, resumió.

Preguntada por la posibilidad de que la economía registre dos trimestres consecutivos de caída, Kozack señaló que el Fondo y el Gobierno coincidieron en “la importancia de expandir los logros de la estabilización hacia un mayor crecimiento y la creación de empleo”. Para ello enumeró cuatro medidas acordadas: profundizar los mercados de capitales y de crédito hipotecario para ampliar el acceso al financiamiento; mejorar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer el empleo privado; avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente; y facilitar las inversiones estratégicas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que según el Fondo ya superan los 76.000 millones de dólares en proyectos aprobados.

El martes, el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo sobre la tercera revisión del programa de Servicio Ampliado, que permitiría un desembolso de unos 900 millones de dólares. Kozack indicó que el directorio podría tratarla a principios de diciembre. El organismo afirmó que el programa “continúa arrojando resultados impresionantes, pese a una coyuntura mundial más compleja”: las reservas netas superaron en unos 4.000 millones de dólares la meta de junio, el Banco Central compró cerca de 16.000 millones en el año y el Tesoro captó más de 5.000 millones en los mercados locales. El Gobierno, con respaldo de acreedores oficiales, obtuvo además 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y gestiona otros 1.000 millones antes de fin de año.

El acuerdo mantiene la meta de superávit primario del 1,4% del PIB para 2026 y un esfuerzo similar en 2027, y el esquema de bandas cambiarias. En octubre, el FMI recortó su previsión de crecimiento para Argentina en 2026 del 3,5% al 2,1%.