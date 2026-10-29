Christine Lagarde dejará la presidencia del Banco Central Europeo en febrero, antes de tiempo

Lagarde comunicó su decisión al Consejo de Gobierno del BCE y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, órgano encargado de nombrar a su sucesor

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venza su mandato, previsto para finales de octubre de ese año, según anunció el jueves la institución con sede en Fráncfort.

Lagarde comunicó su decisión al Consejo de Gobierno del BCE y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, órgano encargado de nombrar a su sucesor. La Unión Europea puso en marcha el mismo jueves el proceso de selección. “Para tener una transición fluida del próximo liderazgo del BCE, el proceso para el nombramiento de su sucesor se iniciará hoy”, escribió Costa en las redes sociales.

El diario británico Financial Times había adelantado en febrero que Lagarde pretendía dejar el cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027, una información que el BCE negó entonces. Según una fuente citada por el periódico, la presidenta quería facilitar que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, acordaran quién dirigirá una de las instituciones más importantes de la Unión Europea.

Lagarde, exministra de Economía de Francia, llegó a la presidencia del BCE en noviembre de 2019 procedente del Fondo Monetario Internacional, que dirigió desde 2011.