Carlos III inicia en el Caribe una gira marcada por los reclamos de reparaciones por la esclavitud

El Gobierno británico ha descartado tanto la disculpa formal como el pago de reparaciones, y el Palacio de Buckingham ha indicado que el rey se atendrá a ese criterio

El rey Carlos III llegó el martes a Bahamas para iniciar una gira de nueve días por el Caribe, la primera desde que accedió al trono en 2022, en la que visitará también Guyana y Antigua y Barbuda, donde asistirá a la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones. El viaje está marcado por los reclamos de una disculpa oficial y de reparaciones por el papel británico en la trata transatlántica de esclavos.

El Gobierno británico ha descartado tanto la disculpa formal como el pago de reparaciones, y el Palacio de Buckingham ha indicado que el rey se atendrá a ese criterio, ya que ambas cuestiones son competencia del Gobierno. Sus colaboradores aseguran, sin embargo, que el monarca, que pronunciará tres discursos durante la gira, “no eludirá” el tema y que la visita no se desarrollará “en una burbuja”. Carlos III sigue siendo jefe de Estado de Bahamas y de Antigua y Barbuda, mientras que Guyana es una república desde 1970.

La presión ha aumentado en los últimos meses. La secretaria general de la Mancomunidad, Shirley Botchwey, ha pedido al rey que se disculpe; Jamaica ha presentado una petición de reparaciones que examinará en marzo el Consejo Privado británico, y Ghana ha impulsado en la ONU una resolución que califica la trata transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad. “Creo que es el momento más decisivo para la Mancomunidad desde su creación”, dijo Patrick Vernon, representante en el Reino Unido del Consejo Global de la Diáspora Jamaicana. La diputada laborista Bell Ribeiro-Addy afirmó que el rey “debería darse cuenta de que la gente no seguiría sacando el tema a colación si sus acciones fueran, ni de lejos, suficientes”. En Nassau, grupos rastafaris protestaron durante la visita.

La escala en Guyana se considera la más delicada. El rey mantendrá una audiencia con el presidente Irfaan Ali, que ha reiterado que su país merece una disculpa, y ambos asistirán a una recepción por los 60 años de relaciones bilaterales. El Palacio confía en que la relación personal entre ambos facilite el encuentro.

Carlos III ha ido más lejos que sus predecesores al expresar su “pesar personal” por los vínculos históricos de la monarquía con la esclavitud. La gira de los príncipes de Gales por el Caribe en 2022 estuvo marcada por las críticas y por el anuncio de varios países de su intención de abandonar la monarquía.