Trump propone que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos y elija un gobernador

“Estamos sacando mucho petróleo para nosotros, mucho. Se convertirá en un país próspero y, ¿quién sabe?, quizá algún día no muy lejano se convierta en un próspero estado 51. Es posible”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el martes que Venezuela se convierta en el estado número 51 de su país y que sus ciudadanos elijan a un gobernador en lugar de a un presidente, durante un mitin en el puerto de Corpus Christi, Texas, en el que anunció la llegada del primer cargamento de un millón de barriles de petróleo venezolano obtenido en virtud de un acuerdo entre Washington y Caracas.

“Estamos sacando mucho petróleo para nosotros, mucho. Se convertirá en un país próspero y, ¿quién sabe?, quizá algún día no muy lejano se convierta en un próspero estado 51. Es posible”, dijo Trump, junto a un buque petrolero, en un acto de apoyo a los candidatos republicanos a una semana de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre. “Hagámoslo. Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección para gobernador. ¿Qué les parece? Ya saben, tienen mucho petróleo.”

El presidente agradeció a Venezuela una relación que calificó de “muy, muy buena” y presentó el cargamento como “una victoria histórica que nos da el control de una parte enorme del suministro mundial de petróleo”. El crudo, que Trump describió como gratuito, se refinará en Texas, incluida Corpus Christi. “Miles y miles de millones de dólares están siendo invertidos ahora por las mayores compañías petroleras”, añadió.

No es la primera vez que Trump plantea la anexión de Venezuela. En febrero dijo que podría convertirse en el estado 53, después de Canadá y Groenlandia, y en agosto difundió un mapa del país con los colores de la bandera estadounidense y la leyenda “estado 51”. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha rechazado la idea en varias ocasiones; en julio afirmó que Venezuela cuenta con más de dos siglos de soberanía.

Las declaraciones llegan en un momento de estrecha cooperación entre ambos gobiernos. Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro, hoy preso y juzgado en Nueva York, Washington reconoció al Gobierno de Rodríguez, levantó las sanciones contra ella y contra su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y cerró en agosto un acuerdo petrolero que le otorga el control mayoritario de una parte importante de las reservas venezolanas. El Departamento de Estado ha señalado que, según la hoja de ruta negociada con la oposición, Rodríguez debería dejar vacante la presidencia en 2027, aunque las elecciones presidenciales siguen sin fecha.

El mitin se produjo dos días después del regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, tras casi diez meses fuera del país. Trump dijo esperar que Machado “esté a salvo”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington instó a Rodríguez a permitir su regreso. La presidenta encargada calificó la llegada de la opositora de “show”.