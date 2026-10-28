Flávio Bolsonaro deja Brasil pese a la prohibición judicial y Estados Unidos le concederá un visado

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que se emitirán visados para el senador y su familia

El senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial, salió de Brasil junto a su esposa y sus dos hijas pese a la orden del Supremo Tribunal Federal que le prohibía abandonar el país, y el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que les concederá visados. Según el diario O Globo, llegó el martes por la noche a Miami.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que se emitirán visados para el senador y su familia, sin precisar de qué tipo. El abogado mexicano Simón Levy, cercano al presidente Donald Trump, aseguró que Washington había autorizado un asilo político, algo que el Gobierno estadounidense no ha confirmado. En Florida reside su hermano Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos desde 2025 y tiene una orden de detención en firme en Brasil tras ser condenado a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el proceso contra su padre.

El juez Alexandre de Moraes había dado a Bolsonaro 24 horas para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero a través de casas de apuestas en línea, en la que también aparece un abogado amigo del senador. El plazo venció el martes a las 11.00 y la Policía Federal anuló sus pasaportes común y diplomático. La ruta de salida no ha sido confirmada oficialmente. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, tras revisar un avión privado señalado por la prensa en el aeropuerto de Iguazú, informó que su documentación estaba en regla y que no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro. El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, afirmó que no hubo ningún pedido de asilo.

El lunes, Bolsonaro había asegurado que entregaría sus pasaportes y que se defendería de “esta farsa”, y que su lugar estaba “al lado del pueblo brasileño”. Ese mismo día, el juez del Supremo Flávio Dino ordenó a la Policía Federal investigar una posible financiación extranjera de su campaña, con denuncias sobre aportes de Rockbridge Network, una red de donantes conservadores estadounidenses fundada por el vicepresidente JD Vance, y una supuesta manipulación de algoritmos en redes sociales. El senador también está investigado por sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro, en prisión por el caso Banco Master.

“El ciudadano que sale escondido de su país es que debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, dijo Lula el martes, en la celebración de su 81.º cumpleaños. “Podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones no eran ciertas”, añadió.

Bolsonaro no reconoció formalmente la derrota, aunque su partido, el Partido Liberal, sí aceptó el resultado. Su padre, Jair Bolsonaro, también viajó a Florida tras perder las elecciones de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, y permaneció allí hasta finales de marzo de 2023. Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027.