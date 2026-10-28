Decenas de muertos en el choque de dos trenes de alta velocidad en España

El choque se produjo poco antes de las nueve de la mañana en el kilómetro 118 de la línea

Al menos 68 personas murieron este miércoles cuando un tren de alta velocidad AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de la compañía Iryo que estaba detenido en la línea Madrid-Sevilla, a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Hay además 58 heridos hospitalizados, 15 de ellos muy graves, y las autoridades temen que la cifra de víctimas aumente.

El choque se produjo poco antes de las nueve de la mañana en el kilómetro 118 de la línea. Según García-Page, 24 de los fallecidos viajaban en el vagón de cabeza del AVE y 44 en el tren de Iryo, del que dos vagones quedaron destrozados. La Unidad Militar de Emergencias desplegó 200 efectivos para buscar a personas atrapadas, y varios helicópteros medicalizados trasladaron a los heridos más graves a hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que hacia las 8.30 el sistema de control y seguridad LZB dejó de funcionar por un fallo de comunicación de tres ordenadores, lo que dejó sin ese sistema un tramo de 63 kilómetros y detuvo automáticamente a seis trenes. El centro de control del administrador ferroviario Adif en la estación madrileña de Atocha asumió entonces el mando y autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad, pese a una señal roja y sin limitación de velocidad, según el ministro. El tren recorrió unos 25 kilómetros a cerca de 200 kilómetros por hora hasta el impacto. Puente añadió que el maquinista de otro de los trenes corrigió al controlador y le indicó que la orden debía ser de “marcha a la vista”, a un máximo de 40 kilómetros por hora.

“Un accidente por alcance en la red española es verdaderamente inverosímil”, dijo Puente, que calificó de “inexplicable” la decisión del centro de control y descartó por ahora dimitir. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios interrogan al operador que regulaba el tráfico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desplazó al lugar, decretó tres días de luto oficial. “Vamos a llegar hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá”, afirmó. “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, añadió, en referencia al choque de Adamuz, en Córdoba, que causó 46 muertos en enero. La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida sin fecha de reapertura, y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvo la huelga convocada para el jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria.