Argentina: la oposición pide a Milei que aclare si Bolsonaro salió de Brasil a través del país

Milei respaldó a Bolsonaro durante la campaña y calificó en varias ocasiones a Lula de “ladrón” y “presidiario”

Legisladores de la oposición argentina exigieron este martes al Gobierno de Javier Milei que informe si el senador brasileño Flávio Bolsonaro, que salió de Brasil pese a una prohibición judicial y viajó a Estados Unidos tras su derrota electoral, cruzó por territorio argentino. La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no registra ningún ingreso del senador al país.

“No registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, indicó el organismo en un comunicado. Migraciones explicó que, tras la difusión en la prensa de la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, revisó la aeronave y su tripulación, y “se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que no hubo “ningún pedido de asilo”. La ruta por la que Bolsonaro salió de Brasil no ha sido confirmada oficialmente.

La senadora peronista Juliana Di Tullio sostuvo que el Gobierno, a través del ministro del Interior, Diego Santilli, “debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera y nuestro territorio para escapar de Brasil”. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó que las autoridades aclaren “si Bolsonaro, el amigo en fuga de Milei, pasó por la Argentina”. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo detalle si existen registros de ingreso o egreso del senador y si el país recibió notificaciones sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

Milei respaldó a Bolsonaro durante la campaña y calificó en varias ocasiones a Lula de “ladrón” y “presidiario”, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires en julio. El Gobierno argentino no ha felicitado al presidente brasileño por su reelección y, según el diario El País, confirmó que no emitirá ninguna declaración oficial sobre el resultado.

El caso reaviva un antecedente que ya tensó la relación bilateral: en los últimos años, decenas de procesados o condenados por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia del 8 de enero de 2023 se instalaron en Argentina, según la prensa de ambos países.