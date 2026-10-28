Argentina confirma que Bolsonaro cruzó por Iguazú antes de volar a Miami

El comunicado de Migraciones no detalla quién organizó el traslado ni menciona intervención alguna del Gobierno

El Gobierno argentino confirmó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en la segunda vuelta presidencial y con prohibición judicial de salir de Brasil, entró en Argentina por Puerto Iguazú junto a su familia antes de volar a Estados Unidos en un avión privado. Bolsonaro aterrizó el miércoles por la mañana en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami.

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 del día 27/10 ingresaron por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”, señaló el organismo en un comunicado difundido a las 2.01 del miércoles. Añadió que lo hicieron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”. El puente une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y Brasil no controla las salidas por ese paso, según el diario La Nación.

El martes por la mañana, Migraciones había informado que no registraba ningún ingreso del senador, y el portavoz presidencial, Adrián Ravier, negó que hubiera un pedido de asilo. El cruce se produjo esa misma noche. Unos 40 minutos después, la familia embarcó en un Gulfstream G400 de la empresa argentina Baires Fly, que esperaba en el aeropuerto de Puerto Iguazú desde el lunes. El avión despegó pasada la medianoche, hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para repostar, y llegó a Miami hacia las 9.20 del miércoles, según la agencia Reuters. Según el diario El País, que cita el manifiesto del vuelo, Bolsonaro viajó con su pasaporte italiano, que el juez Alexandre de Moraes también le había ordenado entregar.

El comunicado de Migraciones no detalla quién organizó el traslado ni menciona intervención alguna del Gobierno. Ni la Presidencia ni Baires Fly respondieron de inmediato a las consultas de la prensa. Legisladores de la oposición argentina habían pedido el martes al Ejecutivo que aclarara si Bolsonaro usó el territorio nacional para salir de Brasil.

El senador es investigado en el Supremo Tribunal Federal por presunto blanqueo de dinero y evasión de divisas junto a un abogado amigo vinculado a casas de apuestas; ambos niegan irregularidades. Su mandato termina a fin de año, cuando perderá el fuero. El Departamento de Estado anunció que concederá visados a él y a su familia.

El Gobierno de Javier Milei, que respaldó a Bolsonaro en la campaña, no ha felicitado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección. “No va a haber comunicado”, indicó.