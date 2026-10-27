Falklands: pronto a inaugurar Complejo de Deportes de categoría internacional

El Club de Escaladores ofrece clases prácticas al igual que el uso de los equipos especiales.

El Consejo de Deportes de las Islas Falkland viene de mostrar en sociedad el gran Completo de Deportes, una espectacular estructura que alberga todo un abanico de facilidades para la práctica de distintas disciplinas, construido con los mejores diseños, materiales y equipos, con el propósito de fomentar los deportes tanto por razones de salud, como para promocionar el prestigio de los atletas de las Falklands en el escenario internacional.

Construido a un costo de varios millones de libras, tanto con aportes oficiales como de empresas locales el Complejo cuenta con un área principal dividida en un espacio amplio, y medidas de cancha oficiales, para la práctica de tenis, basquetbol, vóleibol, y también una cancha multifuncional para hockey, ya sea el clásico como sobre una superficie de glice. Es decir una pista de hielo sintético, glice, invento suizo conformado de polímeros que permite patinaje sobre hielo ya sea para la disputa de hockey o simplemente recreacional, y sin necesidad de agua, refrigeración o electricidad.

Así lo explicó Jo Turner, el funcionario a cargo del desarrollo de los distintos deportes.

“Podemos entonces levantar esas planchas y colocar otras ya sea para hockey y/o cualquiera otra disciplina que se quiera practicar sobre una superficie multi-propósito, y rodeado de una mampara protectora. Esperamos que con el glice también se practique un patinaje recreativo”.

En una de las paredes del complejo se puede apreciar un rocódromo, o sea una pared que los potenciales escaladores, femeninos o masculinos, debidamente ajustados con arneses puedan intentar subir. El Club de Escaladores ofrece clases prácticas al igual que el uso de los equipos especiales.

Asimismo hay suficientes espacios para calistenia normal, ejercicios, musculación y el Denominado Centro Dorado abierto a otras disciplinas por las cuales las Falklands con reconocidas internacionalmente como Tiro con Arco, Bochas y redes de contención para el cricket.

Un aspecto del Complejo que también se tuvo en cuenta fue el de los espectadores, para lo cual existe un amplio espacio en torno a las canchas y mamparas para el hockey en el cual se pueden colocar un sistema de bancos escalonados para poder apreciar los distintos deportes. Asimismo se pueden seguir los espectáculos desde un entrepiso.

Entre otras comodidades frente al edificio principal hay amplio espacio para estacionar, una cancha de futbol, gabinetes higiénicos y un lugar al aire libre para disfrutar del buen tiempo.

“Todavía nos quedan un par de tareas por terminar,” sostuvo Mike Summers, Secretario Ejecutor del Consejo Nacional de Deportes de las Falklands y gran impulsor de la iniciativa de un centro deportivo. A principios de noviembre comienzan las inscripciones para los deportistas, y para el 10 está programada la inauguración oficial.

Mike Summers expresó su satisfacción y alegría por la obra del Complejo, tras cinco años y medio de trabajo, “Lo he visto crecer…pero verlo terminado es realmente espectacular. Es fantástico mirar las caras de la gente cuando vienen al Complejo, y ven que cuentan con facilidades deportivas a nivel internacional, realmente gratificante”.

Las autoridades del Complejo junto a Mike hicieron una presentación previa de las facilidades al grupo de empresarios y comercios locales que contribuyeron a financiar la obra.

En la última edición del semanario Penguin News entre las noticias de la semana se resalta lo fantástico del nuevo Complejo de Deportes con todas las posibilidades para las distintas disciplinas. Afirma que en efecto el aporte de la actividad económica de las Falklands fue decisivo en su realización, pero también la tenacidad y compromiso de los/las deportistas que volcaron horas de descanso y otros menesteres a los clubes de deportes, y a formarse para ayudar a la comunidad a aprovechar las maravillosas facilidades.

Que fabuloso es ver como una comunidad se junta para construir algo tan importante, que enriquece vidas, con el deporte, con las actividades al aire libre.